طرح مناقصة بناء مساجد بديلة للصفيح خلال أيام بتكلفة مليون دينار

جميع أعضاء «أسود الجزيرة» عدلوا أفكارهم إلا واحداً وما زلنا مستمرين معه

مبانٍ جاهزة لن تستغرق أسبوعين للمساجد البديلة ولن نهدم أي مسجد قبل إيجاد البديل أسامة أبوالسعود

دشن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمين العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية م.فريد أسد عمادي مشروع «تحصين» لوقاية وحماية شباب الكويت من طلبة الجامعات والتطبيقي والكليات العسكرية من الوقوع في براثن التطرف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عمادي صباح امس بمقر وزارة الاوقاف ببرج التوأم بمشاركة عدد من جهات الدولة وفي مقدمتها الحرس الوطني ووزارة الدفاع.

وكشف عمادي في تصريحات للصحافيين عقب المؤتمر ان عدد المتأثرين بخلية اسود الجزيرة بلغ 23 شخصا وجميعهم تغيرت قناعاتهم وأفكارهم المتطرفة وعادوا الى صحيح الدين بنسبة 100% ولم يبق إلا شخص واحد ما زال متأثرا بهذا الفكر وهناك جهود مستمرة معه.

وأوضح ان هناك تعاونا مع المؤسسات الاصلاحية لمناقشة من لم يصدر بحقهم احكام حتى الآن ممن يحملون افكارا متطرفة. وأعلن عن جاهزية الاوقاف واللجنة العليا لتعزيز الوسطية لاستقبال العائدين من داعش وتصحيح افكارهم وفق برامج أعدتها الوزارة بواسطة نخبة من العلماء المتميزين. كما كشف عمادي في تصريحات للصحافيين ان عدد مساجد الصفيح التي ستعيد الأوقاف بناءها سيبلغ 100 مسجد في المرحلة الأولى بميزانية مليون دينار تبرع من مصرف المساجد التابع للأمانة العامة للأوقاف.

وأعلن عمادي ان وزارة الأوقاف بدأت في وضع الشروط والمواصفات وسيتم طرح المناقصة خلال ايام، مؤكدا ان تنفيذ العمل سيتم بسرعة كبيرة حيث سيتم بنظام الأبنية الجاهزة ولن يستغرق بناء المسجد اكثر من أسبوعين الى 3 أسابيع.

وأشار الى ان وزارة الأوقاف بصدد استخراج جميع التصاريح اللازمة للبناء من بلدية الكويت وستأتي بعدها المراحل تباعا. وأشار الى انه لن تتم ازالة اي مسجد الا بعد وجود البديل، مؤكدا ان الأمانة العامة للأوقاف ستساهم من اوقاف المساجد حتى ازالة جميع مساجد الصفيح وبناء مساجد حضارية تليق بالكويت.

وعلى صعيد مشروع «تحصين» قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي إن هناك 6 جهات حكومية مشاركة في مشروع تحصين وهي أعضاء في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية وهي وزارة الأوقاف، ووزارة الشباب، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الإعلام ووزارة الشؤون والداخلية.

وأشار إلى ان مشروع تحصين لتحصين الأبناء من فكر الغلو والتطرف والتكفير ولتعزيز الفكر الوسطي لحمايتهم من تلك الأفكار، لافتا إلى ان الشباب في الكويت يمثلون أكثر من 70% من المجتمع لذا يجب علينا جميعا ان نحمي هذه الفئة من الفكر التكفيري الذي يستهدف هذه الشريحة من المجتمعات.

وأشار عمادي الى أن الكويت لا تعاني من أي تطرف وهذا المشروع يأتي لتحصين الشباب من أي فكر متطرف قد يتسلل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تجد ضالتها في هذه الوسائل.

وذكر عمادي ان مشروع تحصين يستهدف 10 آلاف طالب وطالبة في المؤسسات التعليمية من الصف الثاني عشر، والكليات والمعاهد التطبيقية، جامعة الكويت، الجامعات الخاصة من خلال أقامة 200 حلقة نقاشية وورش حوارية لافت الى ان المشروع مستمر ولن يتوقف على الموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن جميع العاملين في المشروع متطوعون.

ولفت عمادي إلى ان مشروع تحصين هو حملة وطنية وقائية تثقيفية تهدف إلى توعية الشباب وغرس الانتماء والولاء وحب الوطن ونبذ التطرف ونشر منهج الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والتكفير من خلال تزويد الطلاب والطالبات بمهارات علمية في مجال نشر وتعزيز الوسطية ومواجهة الانحراف الفكري والسلوكي وتعميق مفاهيم الانتماء والمواطنة وتأصيلها شرعيا، وإكسابهم الخبرات اللازمة في الحوار مع الآخر وإشعارهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم وبلدهم وأمنهم، والحد من الوسائل التي تبعث على العنف والتشدد.

وقال عمادي ان برامج الوسطية حققت نجاحا فاق ٩٠% من خلال البرامج المختلفة بزيارة الدواوين ولقاء الشباب في مختلف الجهات وكذلك تدريب اكثر من ٣٠٠٠ معلم ومعلمة وموجه وإمام وخطيب على نشر أفكار الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف.

٦٠ ألف طالب بـ«التطبيقي»

ومن جهته، قال نائب المدير العام لشؤون التدريب في «التطبيقي» د.طارق العميري ان الهيئة العامة تضم ما يقارب 60 ألف طالب من جميع الفئات العمرية المختلفة وإن هذا المشروع هو الدرع الواقية لطلبة وطالبات التعليم التطبيقي، حيث ان هؤلاء الطلاب عرضة للوقوع تحت تأثير الفكر المتطرف والمنحرف لذا فان هذا المشروع سيكون له تأثير كبير في التصدي للغلو والتطرف.

الحرس الوطني داعم

من جانبه، تحدث رئيس الاعلام والصحافة في الحرس الوطني المقدم ركن د.جدعان الشمري عن أهمية مبادرة تحصين واستهدافها لشريحة الشباب التي يحرص عليها سمو الأمير باعتبارهم الحاضر والمستقبل كما ان الحرس داعم قوي للجهات المدنية من خلال مبادرات مجتمعية منها مشروع واع واستضافة مشاركين من الأوقاف وتذليل كل الصعاب.

وقال الشمري إننا نسعى للتعاضد مع كل مؤسسات الدولة لإنجاح مشرع تحصين لمحاربة التطرف والغلو في ظل تأثير وسائل التواصل المختلفة التي يقصدها ويتعامل معها الشاب وكذلك الجماعات المتطرفة، لذا يجب توعية الشباب بالفكر الصحيح عن الإسلام لأنه دين وسطي وبعيد كل البعد عن الغلو والتطرف ولكن كل هذه الافكار دخيلة على الإسلام والمجتمعين الكويتي والعربي.

وأشار إلى أن قيادة الحرس تعمل على تطبيق الوثيقة الإستراتيجية 2020 التي تهدف إلى الأمن أولا من خلال توفير الدعم لجميع المبادرات المدنية التي تعمل لخدمة المجتمع الكويتي في جميع مرافق الحرس الوطني من خلال إقامة جميع الأنشطة والورش التي تخدم المجتمع بشكل عام وتحارب التطرف والغلو بشكل خاص.

من جانبه، قال مدير مركز تعزيز الوسطية عبدالله الشريكة تعزيز الوسطية ومحاربة التطرف مسؤولية كل فرد يعيش في البلاد وليس وزارة الأوقاف ومركز الوسطية فقط، مشيرا إلى ان الفكر المتطرف دخيل على المجتمع الكويتي.

وبدوره، قال مدير التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع المقدم خالد الأيوب نحن بحاجة لهذا المشروع الذي يحصن المجتمع من الأفكار الدخيلة والمتطرفة التي تؤدي إلى هدف القيم والمبادئ الإسلامية الصحيحة.