اختتم بيت الزكاة فعاليات الندوة الخامسة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة والتي نظمها في جمهورية تركيا الصديقة بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية بحضور عدد من الفقهاء والعلماء المتخصصين في فقه الزكاة لتقديم البحوث والدراسات الحديثة التي تخص قضايا الزكاة المعاصرة.

وناقش المشاركون خلال الندوة عددا من البحوث والمواضيع المتعلقة بفريضة الزكاة منها (فقه الزكاة بين التوقيف ومراعاة المقاصد - زكاة صكوك رأس المال الإضافي - زكاة المال المجهول).

وقد شكلت الندوة عدة لجان لدراسة ومناقشة هذه البحوث من مختصين شرعيين ومحاسبين لتقديم التوصيات اللازمة لها والتي ناقشها العلماء المشاركون لإصدار الفتاوى اللازمة لهذه القضايا المستجدة في أمور الزكاة لتسهل على الأفراد والشركات والمؤسسات العقارية والاستثمارية احتساب زكاتهم.

وتعتبر إقامة مثل هذه الندوات العلمية مهمة كونها تناقش قضايا معاصرة ظهرت بعد تطور العلوم المحاسبية والاقتصادية وتوسع الأعمال التجارية والعقارية والاستثمارية.

وقال رئيس الأمانة العامة لندوات قضايا الزكاة المعاصرة ورئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة د.خالد شجاع العتيبي ان أهمية هذه الندوات وما يصدر عنها من قرارات لها اعتبارها لدى المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي والمعنيين بقضايا الزكاة المعاصرة.

وبين أن فعاليات الندوة خصصت لبحث عدة قضايا من قضايا الزكاة المعاصرة رأت الأمانة العامة أن هناك حاجة ماسة لمعرفة أحكامها وحل مشكلاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وهذه الموضوعات هي: فقه الزكاة بين التوقيف ومراعاة المقاصد، زكاة صكوك رأس المال الإضافي، زكاة المال المجهول.