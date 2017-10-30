أعلن الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل لمبادرة «تنمية ووفاء لكويت العطاء» في نسختها السادسة، تحت عنوان «منقذ في كل بيت».

وأكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي أن المبادرة تنطلق للعام السادس على التوالي، انبثاقا من رؤية صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد بالاهتمام بالشباب والاستفادة من طاقاتهم باعتبارهم اللبنة الأساسية في البناء والتنمية، موضحا أن المبادرة المجتمعية تواصل تحقيق النجاح عاما تلو الآخر بفضل دعم ومساندة القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، حيث أوليا الفكرة كل الدعم والاهتمام منذ بدايتها وذللا كل الصعوبات أمام القائمين عليها تحقيقا لمحور المسؤولية الاجتماعية للحرس الوطني والذي توليه الوثيقة الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا» اهتماما كبيرا.

من جانبه، قال قائد العمليات والخطط اللواء الركن فالح شجاع فالح إن المبادرة تنطلق هذا العام تحت شعار «منقذ في كل بيت»، لتحقق أكبر قدر من الاستفادة للراغبين في الانضمام إليها، مشيرا إلى أن القائمين على المبادرة حريصون على تنوع الدورات التي تشتمل عليها لإكساب المتدربين المهارات والخبرات التي تعود بالنفع عليهم في مشوار حياتهم، مبينا أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب الكويتي على الالتحاق بالمبادرة إذ تقدم في الدورة الخامسة نحو 4466 طالبا، واستفاد منها 506 متدربين.

بدوره، ذكر مدير مديرية القوى البشرية العقيد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف أن البرامج التي تشتمل عليها المبادرة تتضمن دورات في السباحة (إنقاذ)، والإسعافات الأولية، وتمديدات الكهرباء، وميكانيكا السيارات، وأساليب الوقاية ومكافحة الحرائق الأولية، مشيرا إلى أن التسجيل سيستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، على أن تعقد الدورات التدريبية اعتبارا من 12 نوفمبر المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، في نادي ضباط الحرس الوطني.

وأشار العقيد أحمد عبدالرحمن إلى أن مجتازي الدورة سيحصلون على مكافآت مالية وشهادات تقدير، وأن التسجيل سيكون في نادي ضباط الحرس الوطني خلال الفترة من 28 أكتوبر 2017 إلى 5 نوفمبر، وفي جامعة الكويت(كلية العلوم الإدارية) من 29 إلى 30 اكتوبر الجاري، وفي مجمع 360 من 31 الجاري وحتى 2 نوفمبر 2017.