بحث وفد من الاتحاد العام لعمال الكويت برئاسة محمد الحضينة رئيس الاتحاد، القضايا التي تهم الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بصورة عامة مع الشيخ احمد المشعل رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي.

وأكد وفد الاتحاد العام خلال اللقاء على الدور الوطني المهم الذي تلعبه الحركة النقابية الكويتية على الساحة العربية والدولية دفاعا عن قضايا الكويت وشعبها، وعن كافة القضايا الوطنية التي تهم الطبقة العاملة.

وتم التأكيد أيضا خلال الزيارة على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الاتحاد العام وجهاز متابعة الأداء حول كل ما يتعلق بتطورات العمل في البلاد، وضرورة تقديم الدعم والمساندة لكي تبقى الحركة النقابية الكويتية سندا قويا من أجل التقدم والازدهار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.