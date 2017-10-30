أكد رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري المستشار سمير البهي امس أهمية توطيد العلاقات في المجال القانوني والقضائي بين مصر والدول العربية وعلى رأسها الكويت.

جاء ذلك في كلمة للمستشار البهي خلال افتتاح المؤتمر الأول للتراث القضائي تحت عنوان «أصول المرافعات الإدارية في مصر والكويت».

وأشاد البهي بما يجمع مصر والدول العربية والخليجية بصفة عامة ودولة الكويت بصفة خاصة من علاقات قائلا: «توحدنا قوة التاريخ والحضارة والجغرافيا الى جانب ما تزخر به الدولتان من موارد بشرية وروابط دم وعقيدة».

وأضاف: «لا ننتظر من هذا الملتقى فقط تقديم الخبرة الثنائية والعملية التي يحظى بها القضاء الأعلى المصري»، مؤكدا أهمية الملتقى في تبادل الرأي بين البلدين بخصوص المسائل التي يثيرها الواقع العملي والتطبيقي في المسائل القانونية.

وقال ان القضاء الأعلى المصري يحتل مكانة بارزة وموقعا متميزا بين المحاكم المرموقة على مستوى العالم، مبينا ان مبادئه أصبحت نبراسا للعديد من المحاكم في العالم العربي، حيث ان القضاء الإداري المصري سبق فرنسا في العديد من مبادئه.

من جانبها، رحبت الملحق الثقافي بسفارة الكويت بمصر د.مريم المذكور بفكرة اقامة المؤتمر، مثمنة دور مركز الدراسات والتراث القضائي بالنادي في توطيد العلاقات على الصعيد القضائي بين البلدين والشعبين.

وأعربت المذكور في كلمة لها عن الأمل في ان يحقق المؤتمر أهدافه وان يتم تبادل الخبرات القضائية والمعارف، مشيرة الى ما تزخر به مصر منذ القدم من حضارة عريقة وعلم ومعرفة في هذا المجال.

ومن جهته، أشاد منسق المؤتمر المحامي الكويتي محمد العتيبي في كلمته بالتراث القضائي المصري والذي يعتبر مرجعا تسترشد به الدول العربية في الآراء والاحكام والمرافعات القانونية.

وأضاف ان القضاء المصري وصل الى ذلك المستوى بجهد رجاله المخلصين عبر عشرات السنين، مؤكدا أهمية التعاون بين الكويت ومصر في شتى المجالات، لاسيما القانونية والقضائية منها.

بدوره، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار أمين المهدي في كلمته ان الكويت تمثل «رمانة ميزان» الدول الخليجية فيما تمثل مصر «رمانة ميزان» العالم العربي.

وأكد أنه يتوقف على العلاقات المصرية - الكويتية الكثير من الرؤى المستقبلية للعالم العربي، موضحا ان القضاء الإداري يعد من أبرز مجالات التعاون بين البلدين.

وأشار في هذا السياق الى أن شيوخ القضاة المصريين عملوا في القضاء الإداري بالكويت وساهموا في تطويره.

ويهدف المؤتمر الذي ينظمه مركز الدراسات والتراث القضائي لنادي قضاة مجلس الدولة المصري بالتعاون مع المحامي الكويتي محمد العتيبي الى نشر الوعي القانوني بالمفاهيم الأساسية للإجراءات الإدارية في كل من مصر والكويت.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر 4 أيام من الكويت الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة سليمان الهيفي وأعضاء من إدارة الفتوى والتشريع من ديوان المحاسبة ومن جمعية المحامين الكويتية وبنك الكويت الدولي ويحاضر فيه نخبة من القضاة وأساتذة الجامعات المصرية المتخصصين.