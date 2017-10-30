ليلى الشافعي

استضافت المبرة الكويتية لحماية الأسرة مستشار التنمية الأسرية والمحكم القضائي بوزارة العدل د.فيصل العبدالهادي في ندوتها الدورية أول من أمس بديوان بودي بقرطبة ضمن أنشطة المبرة لتوعية الأسر الكويتية والمساهمة في حل مشكلاتها الاجتماعية والثقافية والتربوية والتواصل معها بصفة مستمرة لتقديم المساعدات، حيث قدم د.فيصل العبدالهادي محاضرة بعنوان «عينك ميزانك» قدمه خلالها رئيس مجلس إدارة المبرة عبداللطيف العتيقي بحضور عدد كبير من الجمهور والمهتمين بالشأن الأسري.

في البداية، أكد العبدالهادي ان هناك الكثير من الشباب يشاهد عشرات اللافتات، ومئات العبارات، وكتابات مختلفة غير متعمقة، لذلك من الضروري تحرير تلك العبارات، وهي قضية نحاول إثارتها عبر الندوات المختلفة للمبرة.

وأوضح العبدالهادي كذلك ان عبارة «عينك ميزانك» وردت مفرداتها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، إذ إن مفردة العين تطلق على كثير من المعاني، ولكل معنى هدف حيث نجد مثلا مما ورد في القرآن قوله تعالى: (وأسلنا له عين القطر) وقوله تعالى: (تسقى من عين آنية) وأيضا قوله تعالى: (انفجرت منه اثنتا عشرة عينا).

كما وردت كلمة الميزان بعدة مواضع نذكر منها قوله تعالى: (ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط) وقوله تعالى: (فمن ثقلت موازينه فأولٰئك هم المفلحون).

كما أشار د. فيصل العبدالهادي إلى عدد من الأمثال الشعبية في حياتنا اليومية والتي يشيع استخدامها بكثرة وذلك لتقريب الصورة إلى الأذهان ومن هذه الأمثال «حق يكحلها عماها، والبعيد عن العين بعيد عن القلب، وحط أصابعه بعيونه، وعند البطون تعمى العيون، وعيني مالحة».

موضحا انه عندما تظهر هذه العبارات أمام عينيك عليك أن تعود نفسك أن تكون مجالا للرقي والسمو والرفعة، وحتى نضع الكلام محل الاعتبار ونستفيد منه مع أولادنا وأهلنا في المنزل ومع الأصدقاء، ولأن العين مركز النظر فلا بد للمبادئ التي تلتزم بها أن تكون على الكتاب والسنة.

وبين العبدالهادي ان الهدف من هذه الندوة ان نوضح أثر الكلام على النفس، وأن الإنسان الذي يتكلم لا بد أن يزن كلامه بميزان دقيق، وهذا الميزان مكون من كفتين المفترض أن بينهما تساويا، لذا تحدثنا عن مشتقات كلمة العين وكلمة ميزانك، ومدى تأثيرهما على الآخرين، وقد استعنا بعدد من الأمثال الشعبية لتقريب الصورة للأذهان، وتوصيل الرسالة التي نعمل على توجيهها.

وختم العبدالهادي ندوة «عينك ميزانك» قائلا: حاولنا من خلال هذه الندوة أن نقدم استفادة عامة، فهذه المفاهيم يمكن تطبيقها على الأسرة وغير الأسرة، كأي ناحية من نواحي التعبير الإيجابية التي نخوض فيها لنطبقها على الأسرة، وعلى أسس التربية، وعلى أي أمر مشهود في الحياة.

وأضاف: قدمنا من خلال الندوة مجموعة مهارات القصد منها توسيع الآفاق ليدرك الإنسان معنى الذي يسمع أو يقرأ، أو يكتب ويكون لديه نوع من الاهتمام، ويضع كل ما ترى عيناه موضع الاعتبار لتكون عينك ميزانك في كل شيء.

وفي ختام الندوة، كان هناك حوار مفتوح مع رواد الديوانية، كما شارك في المداخلات من بين الحضور الشاعر د.خليفة الوقيان عضو مجلسي كلية الآداب والتربية بجامعة الكويت.