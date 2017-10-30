محمد راتب

أصدرت جمعية بيان التعاونية بيانا نفت خلاله صحة ما أثير أمس من خلال تداول فيديو عن وجود مرقص في أحد السراديب ونسبه لأحد أفرع الجمعية.



وجاء في البيان:



يقول الحق سبحانه وتعالى:( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)

تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا يبين وجود مرقص داخل سرداب أحدى الجمعيات ، وتم نسب هذا المقطع لجمعية بيان التعاونية، وأراد من قان بنشر هذا المقطع أن يضر بسمعة الجمعية ويزعزع ثقة المساهمين بمجلس إدارة الجمعية وهذا مخالف للحقيقة والواقع جملة وتفصيلا ، ويعد هذا التصرف خارجا عن الآداب العامة، وغير أخلاقي ومخالف لجميع القوانين.



وعليه وجب علينا نشر هذا البيان للتوضيح مع تمسكنا بحقنا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.



بدورها أكدت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أمس، أن فريق الطوارئ بفرع بلدية العاصمة قام بالكشف على جميع أفرع الجمعية المذكورة، وأفاد بأن أفرع الجمعية المذكورة لا يوجد فيها سراديب، وهذا الفيديو عار عن الصحة.