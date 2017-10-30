تعلن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش، للمـواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه ، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2017 من الساعة السابعة صباحاً حتى الخامسة مساء ،وذلك في ميدان الرماية البحري والمشار إليه على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه ، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً إلى جزيرة أم المرادم .

وتهيب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ، بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الإقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة ، حرصاً منها على سلامة الجميع .