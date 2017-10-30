أعرب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي، طلال جاسم الخرافي، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه وفد النادي العلمي المشارك في مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا 2017، والحصول على المركز الثالث على مستوى العالم العربي في فئتين من فئات المسابقة، مضيفاً أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ بل نتيجة الدعم والمتابعة المستمرة التي يوليها النادي العلمي للمواهب الشبابية الكويتية.

وأكد أن النادي العلمي الكويتي يحرص سنوياً على المشاركة في هذه المسابقة كونها تُعد أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم العربي، مضيفاً أن مشاركة النادي العلمي لهذا العام جاءت مميزة للغاية، "ولله الحمد استطاع طالبين من الوفد الكويتي تحقيق نتائج مبهرة، واستطاعوا تشريفنا في هذا المحفل العلمي العربي الكبير بمشاريعهم المميزة".



وأضاف أن النادي العلمي لن يتوان أبداً في تقديم الدعم والرعاية لكافة المنتسبين له خاصة الموهوبين والمبدعين منهم، موضحاً أن النادي هو الحاضنة الأساسية للموهوبين والمبدعين وسيعمل باستمرار على تطوير قدراتهم ومهاراتهم".

وأكد أن النادي يدعم ويضع البرامج التي تساعد في تنمية القدرات والاستثمار في إبداعات الشباب وابتكاراتهم ومشروعاتهم المتميزة، ومن ضمن هذه البرامج يأتي البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب، الذي تندرج منه مثل هذه المشاركات.

وتقدم الخرافي بالشكر لكافة الجهات الداعمة والراعية لأنشطة وبرامج النادي العلمي والتي تأتي في مُجملها لمصلحة أبناء الكويت وتطوير قدراتهم.

ومن جانبه وضح رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي ورئيس الوفد الدكتور محمد الصفار، أن مشروع "نظام ري النباتات بالرذاذ" للطالب فهد أسامة الياقوت من طلاب مسابقة الكويت للعلوم والهندسة فاز بالمركز الثالث على مستوى العالم العربي في مجال النظم المدمجة، مبينا ان المشروع عبارة عن نظام مبتكر يقوم بري النباتات أوتوماتيكيا بالرذاذ عن طريق تحويل الماء إلى جزيئات صغيرة تشبه البخار، ويتحكم في درجة حرارة المياه حسب البيئة المحيطة بالجهاز، ويقلل من هدر الماء ويوفر أكثر من 95% من الماء اللازم للزراعة.

وأضاف أن مشروع "الحل الأمثل لحياة أفضل لمرضى الشلل الرباعي" للطالب حسين قاسم جرخي، فاز بالمركز الثالث على مستوى العالم العربي في مجال الروبوتات والآلات الذكية، موضحا ان المشروع عبارة عن تصميم هندسي يهدف إلى إيجاد حل أمثل لمساعدة مرضى الشلل الرباعي في ممارسة الأنشطة اليومية.