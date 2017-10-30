هاني الطفيري

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم القرار رقم (1293 لسنة 2017) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81/1976) الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان القرار ينص في مادته الأولى على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (27-28-29) إلى المادة (207) من القرار الوزاري رقم (81/76).

وأوضحت ان هذا القرار يجيز حجز المركبة أو الدراجة النارية بثلاث حالات جديدة هي ضبط الدراجة النارية وقائدها غير مرتد للخوذة أثناء القيادة حسب البند رقم (27) أو استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة حسب البند (28) أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية حسب البند (29).