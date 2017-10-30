أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة لمعاينة العقارات المتهالكة بقطعه 10 بمنطقة خيطان.

وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. سعيد العازمي، والذي ترأس الجولة والتي ضمت مستشار الوزير سعيد العنزي ورئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة أحمد الشريكه وعدد من المهندسين المختصين بقرع بلدية الفروانية بأن هذه الجولة جاءت بتوجيهات وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، للعمل على حل المشاكل التي تواجه أهالي قطعه 10 بمنطقة خيطان .

وأوضح العازمي بأن الجولة بدأت بالاستماع إلى شكاوى عدد من السكان قاطني المنطقة ومعاناتهم مع تلك العقارات حيث أبدى الأهالي بأن المنطقة تضم 600 عقار و معظم أساسات العقارات متهالكة ولا تصلح للبناء عليها أو توسعتها من حيث كونها قديمة وقد تم بنائها على حوائط حاملة ولا توجد أي مرونة في التعلية والتوسعة، كما أنهم يعانون من زحمة تكدس السيارات إلى جانب وجود عقارات كثيرة قد تم تأجيرها للعزاب .

وأشار العازمي بعد معاينته لعدد من العقارات بالمنطقة واللجنة المرافقة إلى أنه نظرا لعدم القدرة على توسعة المباني لوجود الحوائط الحاملة ( المبنى الأساسي حوائط حاملة ) مشيرا إلى خطورة هذه الحوائط في حالة إزالة أحد الحوائط أو فتح الأبواب أو الشبابيك وعدم القدرة على التعلية عليها أو التوسعة بها حيث أن واجهة المبنى 10 م تقريبا وهي تعتبر قليلة .

وأكد العازمي على أنه من خلال معاينته على الطبيعة لعدد من العقارات قد تبين وجود هبوط في البلاطات وبعض الشروخ النافذة في الحوائط وقد تم تكليف المهندسين بالجولة لتدوين تلك الملاحظات لدراستها وعمل تقرير بها لرفعه لمعالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية أما بخصوص سكن العزاب بالمنطقة فأوضح العازمي على أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لإخراجهم .