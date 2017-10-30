قطع المياه بعد الانتهاء من ربط مشروع "المطلاع "دون تأثر المناطق السكنية

نفى الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م . خليفة محمد الفريج، ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص إشعار قطع المياه بشكل عام يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/31 .

موضحاً:" أن ما ورد في وسائل التواصل الإجتماعي ما هو إلا أحد المشاريع المقامة والذي يتعلق بمنطقة المطلاع العالي " المنطقة الشمالية " مشروع ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة".

مبيناً، أنه سيتم عمل الربط وقطع المياه لهذه الأعمال بعد استكمال الدراسة والتنسيق والاستعداد حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه المشاريع دون تأثر المناطق السكنية بهذه الأعمال .