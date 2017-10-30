عبدالكريم العبدالله

قام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة، د.محمود العبد الهادي، بجولة تفقدية على " المحارق" الطبية التابعة للوزارة في "الشعيبة" و "كبد" .

وذكر د.العبد الهادي في تصريح صحافي، على هامش الجولة أنها تهدف للاطلاع على سير العمل ورصد المعوقات، وحل المشاكل التي تعترض العمل.

وأشار إلى أن هناك تعاون وثيق بين وزارة الصحة ممثلة بقطاع الخدمات والهيئة العامة للبيئة بشأن تنفيذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا.

ونوه إلى أن الهدف من الزيارة أيضا التأكد من خلال الميدان من متابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ اللائحة بشكل انسيابي جيد لا يؤثر على تقديم الخدمة، فضلا عن الاطلاع على الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها على أساس اللائحة الجديدة، مشيدا لطواقم العمل في المحارق على مثابرتهم وجهدهم المشهود في العمل.

وكشف د.العبد الهادي عن طرح مزايدة لإنشاء محرقة طبية رابعة جديدة في "كبد"، وسيتم ترسيتها على الشركة التي تقدمت بأعلى سعر للوزارة لإنشائها وتجهيزها، مشيرا إلى أن هذه المحرقة الجديدة ستقدم خدمة لإحراق النفايات الطبية بالقطاع الخاص.

والجدير بالذكر أن عدد المحارق الطبية التابعة لوزارة الصحة حاليا يبلغ عددها 3 محارق، موزعة على محرقتين في "الشعيبة" ومحرقة في "كبد".