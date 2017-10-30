عبدالعزيز الفضلي

تعرض طالب في الصف الثامن إلى اعتداء بالضرب من قبل معلمه أدى إلى كسر في كوع اليد اليمنى ودخوله المستشفى الأميري الذي جعل ولية أمر الطالب ترفع قضية في المحكمة على المعلم .

وقالت ولية أمر الطالب لـ "الأنباء" إن "المعلم قام بالاعتداء على ابني ونتج عن ذلك كسر في كوع اليد اليمنى بالإضافة إلى شرخ في مكانين بنفس اليد والكوع"، معربة عن أسفها أن الأمور وصلت لدى بعض المعلمين لدرجة صفر من تحمل مسؤولية التعليم، وقالت:"ما حصل لابني وهو على خلق عال يعتبر انتقام وليس تعليم او تربية"، مستغربة في الوقت نفسه من موقف الشؤون القانونية التي أعطت المعلم الإذن بالاستمرار بالعمل لاسيما وان القضية سجلت جناية".



وطالبت ولية الأمر وزير التربية د محمد الفارس وهو أب لكل الطلبة أن يرد اعتبار ابني خاصة وان ما حصل كان أمام زملائه الطلبة، لافتة الى انها رفعت قضية على المعلم الذي توارى عن الأنظار .