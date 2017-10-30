اكد آمر كلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع اللواء الركن بدر العوضي اليوم ان تمرين (جند حمد 9) يجسد مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال اللواء العوضي في تصريح نقله بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع عقب ختام فعاليات التمرين في ميدان الأديرع للطلبة الضباط المنتسبين الى كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية بالبحرين ان التمرين يهدف الى تبادل الخبرات والتعرف على المهام التي تقوم بها الكليات العسكرية.

وذكر البيان ان مدير تمرين (جند حمد 9) المقدم الركن صلاح فهد استعرض فعاليات ومجريات التمرين والمهام والواجبات المنوطة بالطلبة الضباط لتطبيقه على أرض الميدان والتي تؤهل الطالب الضابط وتطور قدراته بما يتناسب مع طبيعة عمله بعد تخرجه لتسلم زمام القيادة.