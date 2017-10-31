تقدم أهالي منطقة الزهراء بالشكر والتقدير إلى محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف على جهوده الحثيثة وحرصه الدائم على إنهاء معاناة أهالي المحافظة ومتابعة شكاواهم والعمل على حلها وذلك من خلال إدارة مكتبه.

وثمنوا دعمه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة السور الكيربي بمنطقة الزهراء لأحد المشاريع، والذي كان سببا في تشويه المنظر العام للمنطقة، وذلك بناء على المطالبات التي تقدموا بها للمحافظة، والتي على أثرها أبدى المحافظ اهتمامه البالغ بمتابعتها والعمل على حلها ومن ثم تم اتخاذ هذا القرار.

وأكدوا أن اهتمام المحافظ وسرعة الاستجابة لجميع الشكاوى التي تقدم من المواطنين والعمل على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، كل ذلك محل احترام وتقدير أبناء المحافظة بصفة عامة ومنطقة الزهراء بصفة خاصة.

يذكر أن المحافظة نظمت خلال الشهر الجاري بالتعاون مع بلدية حولي حملة لرفع السيارات المتهالكة والقديمة والمهجورة والطراريد الموجودة في المواقف العامة بجميع مناطق المحافظة وذلك حفاظا على المظهر العام.