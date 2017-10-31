بشرى شعبان

أكد الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري والوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بالوكالة مسلم السبيعي ان وزارة الشؤون تضع كل إمكانياتها لدعم الأسر المنتجة وتسويق منتجاتهم سواء في داخل الكويت أو خارجها.

جاء ذلك خلال افتتاحه المعرض الخريفي للاسر المنتجة في «بوتيك 33» تحت عنوان «دكاكين» والذي تشارك فيه ما يقارب 40 مبادرة بمنتجات متنوعة بجميع احتياجات الاسرة من ملابس وعطورات واكسسوارات وعباءات ومواد غذائية.

وقال السبيعي ان ما شهده في المعرض يثلج الصدر من تقنية ودقة عالية الجودة في منتجات هذه الأسر التي تعمل لتحسين ظروفها المعيشية، متمنيا لهم التوفيق ونشكر القائمين على هذا العمل، وجميع مسؤولي الوزارة مسخرون لخدمة مثل هذه المشاريع.

وبين السبيعي ان هذا المعرض وهو معرض دائم عبارة عن سوق مفتوح فيه محلات دائمة تعرض فيها هذه الاسر منتجاتها على مدار السنة وتحاول الوزارة عبر الادارة المختصة بشكل عام تسويق المنتجات والاعلان عنها كل فترة عبر معرض فصلي يتم خلاله اعادة التجديد والتسويق.

هناك أفكار كثيرة لمساعدة الأسر المنتجة في تسويق منتجاتها نتمنى ان ترى النور قريبا.

وردا على سؤال عن التنسيق مع إدارة المشروعات الصغيرة لمساعدة اصحاب هذه المشاريع، قال السبيعي: ان شاء الله قريبا سيكون هناك تنسيق بين وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة بهذا الشأن وسيكون تنسيق مع كل الجهات الحكومية بشأن تسويق هذه المنتجات والبداية من داخل وزارة الشؤون لتصريف منتجاتهم، وذلك للاستفادة من منتجات هذه الفئة في احتفالات الوزارة ومن ثم تسويقها لوزارات اخرى.