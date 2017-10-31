الموسى: الإيقاف برمز 71 بعد التأكد من المخالفة

بشرى شعبان

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن الهيئة نفذت جولة تفتيشية على 3 محافظات هي العاصمة وحولي والفروانية شارك فيها 3 من نواب المدير العام ومدير إدارة التفتيش ومفتشو إدارة التفتيش.

وشملت الجولة منشآت العمل التي تم رصدها في الفترات السابقة وكانت عليها تراخيص وأرقام آلية للجهات المدنية وتبين أنها لا تعمل ولا تزاول أي نشاط وهي مهملة ومساحاتها صغيرة جدا ولا يوجد فيها أي أثاث مكتبي وبعضها تراخيصها منتهية أو لديها تراخيص من قبل جهات حكومية أخرى.

وقال الموسى إنه سيتم التنسيق بين إدارات الهيئة لمخاطبة هذه الجهات بشأن المخالفات، مشيرا إلى التعاون بين الهيئة ووزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية للتحقق من أرقام الجهات المدنية والتراخيص الصادرة من قبل «التجارة».

وأضاف أنه سيتم حصر هذه التراخيص والعمالة المسجلة على كل ترخيص وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية وما يترتب عن الوضع الذي تم رصده والعمالة المسجلة على هذه التراخيص وسيتم إيقافها برمز 72 حتى تتم المراجعة ثم تحال الى إدارة التحقيقات برمز 71 إذا لم تراجع الهيئة أو تم التأكد من المخالفة خلال المراجعة، وعندئذ يطبق عليها القانون الجديد وتغليظ العقوبات للمخالفات الحديثة، مشيرا إلى أن الجولات التفتيشية مستمرة.

وأوضح الموسى أن حملات التفتيش أسفرت عن رصد عدد من المخالفات في المحافظات الثلاث، حيث رصدت في العاصمة 181 ترخيصا مغلقا سجل عليها 1081 عاملا، وفي حولي 314 ترخيصا مغلقا والعمالة المسجلة عليها 2144 أما محافظة الفروانية فتم رصد 348 ترخيصا مغلقا مسجلا عليها 2686، ليكون المجموع 843 ترخيصا مغلقا مسجلا عليها 5911 عاملا.

وعن البصمة للمفتشين، قال الموسى إن الوزيرة اجتمعت مع وفد من مفتشي العمل وقدمت حلولا ترضيهم بحيث تكون البصمة في أقرب إدارة عمل لهم أثناء قيامهم بالتفتيش، مشيرا إلى أن التفتيش سيكون آليا دون تدخل بشري بدءا من ديسمبر المقبل وذلك مع توفير 300 جهاز للتفتيش.

بدوره، أوضح نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أن قطاع حماية القوى العاملة يقوم بجولات تفتيشية دورية لمتابعة أصحاب الأعمال والتأكد من التزاماتهم بتطبيق قانون العمل وهذه الجولات سيكون على اثرها إجراء إحصائية حتى تتأكد إدارة تفتيش العمل من الملفات وما اذا كان أصحاب العمل ملتزمين بنفس مواقعهم.

وفي حالة كان الموقع مغلقا أو إذا كانت المنشأة غير قائمة فسيتم اتخاذ اجراء قانوني بالإيقاف الدائم والإحالة للإدارة العامة للتحقيقات.

من جهته، أكد نائب المدير العام للشؤون القانونية د.مبارك الجافور أن هناك أرقاما للتواصل في كل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن من خلالها الإبلاغ عن أي مخالفة لم ترصدها فرق التفتيش حتى يتسنى رصد جميع المخالفات.

«ذوي الإعاقة» بدأت استقبال مستحقي الأجهزة التعويضية

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن بدء استقبال أول دفعة من الحالات المستحقين للأجهزة التعويضية بمركز الطب الطبيعي قسم العلاج بالعمل.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إنه تم استدعاء الحالات التي تم أخذ القياسات لها مسبقا وذلك لتجربة عدة كراسي من شركات مختلفة وذلك لاختيار الأفضل لكل حالة على حدة تمهيدا لتوريدها، موضحة أنه تم الايعاز للشركات بسرعة التوريد.

وأضافت أن هذه الآلية تمت تحت الإشراف الطبي والفني من المختصين من الطب الطبيعي والهيئة وفريق فني من الشركات المختارة للاعتماد حاليا والتسليم فيما بعد للمريض وذلك حسب الضوابط الفنية والطبية والقانونية مع ضمان توفير الصيانة اللازمة للأجهزة وخدمة ما بعد البيع.

وختم البيان بأن باب الاستقبال سيظل مفتوحا على مدى الأيام المقبلة وذلك للتعامل مع الحالات المنتظرة بالإضافة إلى الحالات الجديدة التي تحتاج إلى أخذ قياسات واتباع نفس الآلية التي تم التعامل بها مع الحالات المنتظرة.