الحمادي: الجائزة تسعى دائماً إلى تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية والمدنية في الوطن العربي

معايير موضوعية لتحديد الفائزين من قبل مجلس تحكيم تم تشكيله من نخبة من أعلى الكفاءات التقنية عبدالهادي العجمي

أعلن منسق فريق جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية م.حسن الحمادي فوز 9 مشاريع تقنية عربية بجائزة المعلوماتية في دورتها الـ 17، حيث جاءت المشاريع التسعة الفائزة من دول عربية وخليجية هي الإمارات، وعمان، وقطر، والسعودية، والكويت.

واضاف الحمادي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجائزة صباح أمس في القاعة الذكية بمقر الجائزة، ان القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة فاز بجائزتين عن مشروعين هما البوابة الذكية لوزارة الداخلية وخدمة أذونات الاستيراد والإفراج، فيما حصدت سلطنة عمان جائزتين عن مشروعين، وهما أنظمة القوى العاملة المتقدمة وسحابة عمان الحكومية وحصدت دولة قطر جائزتين عن مشروعين، هما خدمات مطراش2 والبوابة الرسمية لحكومة قطر الإلكترونية (حكومي)، وفي القطاع الخاص اقتنصت المملكة العربية السعودية جائزتين عن مشروعين أحدهما تعليمي والآخر صحي وهما رواق - المنصة العربية للتعليم المفتوح وتطبيق كيورا، أما في مجال المجتمع المدني فقد حصدت الكويت جائزته عن عمل تطوعي في التعليم الإلكتروني وهو مشروع مبادر للتعليم الإلكتروني.

وخلال المؤتمر وجه الحمادي الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرعايته الكريمة الدائمة لجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية، ولرئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي لدعمه المستمر للجائزة منذ تأسيسها، كما تقدم بالشكر أيضا إلى رئيس مجلس الأمناء الشيخة عايدة سالم العلي، لما تقدم من دعم فكري وإداري، وما تدفع إليه من نشاط وعطاء غير منقطع.

وقال الحمادي إن الجائزة تسعى دائما إلى تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية والمدنية في الوطن العربي، فقد قامت تلك الجهات التي راسلتها الجائزة بترشيح المشاريع التقنية المتقدمة في الوطن العربي.

وأوضح أن لجنة التأهيل في الجائزة قامت بدراسة تلك المشروعات وتصفيتها وتأهيلها لمرحلة التحكيم، وتحدث عضو فريق جائزة المعلوماتية ومنسق لجنة التأهيل د.ميثم صفر عن مرحلة التحكيم، مبينا أن مجلس تحكيم الجائزة تشكل من نخبة من أعلى الكفاءات التقنية في الجهات الحكومية والمدنية في الوطن العربي حيث ضم 7 أعضاء من 6 دول عربية، وهم:

م. سالم الأذينة ـ الكويت.

حمد المنصوري ـ الإمارات.

د.سالم الرزيقي ـ عمان.

م.عبد اللطيف السريع ـ الكويت.

د.حازم الطحاوي ـ مصر.

محمد القائد ـ البحرين.

م. نادر الذنيبات ـ الأردن.

وقد عمل هذا المجلس على دراسة تلك المشاريع بكل تفصيلاتها وفق معايير موضوعية محدودة تتمحور حول المحتوى والتصميم والتفاعل، حتى انتهى مجلس التحكيم إلى تحديد أسماء المشاريع التي استحقت الفوز.

وبادر م.حسن الحمادي إثر ذلك بإعلان أسماء المشاريع الفائزة، وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف دولار توزع على الفائزين بالتساوي، وتعد من أعلى الجوائز في الوطن العربي.

وذكر الحمادي أن الفائزين سيكرمون في الحفل السنوي الذي سيقام برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يوم 29 من نوفمبر المقبل في قصر بيان العامر.