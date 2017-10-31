العبدالله: إدمان المخدرات يهدر الثروات البشرية ويقف حجر عثرة في طريق نهضة الأمة

حنان عبدالمعبود

كشف أمين عام الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان د.خالد الصالح عن وجود ارتفاع ملحوظ في عدد المتعاطين للمخدرات بالبلاد بحسب الإحصائيات الأخيرة، لافتا إلى أنه تم ضبط 1440 حالة من المتعاطين وممن لهم علاقة بالمخدرات خلال عام 2016، بينما في عام 2017 بلغ عدد حالات الوفيات بجرعة زائدة حتى شهر أكتوبر 40 حالة إضافة إلى 7 حالات انتحار مرتبطة بالمخدرات ليصبح المجموع 47 حالة، بزيادة أكثر من 30% عن السنة الماضية

جاء هذا في كلمة له خلال افتتاح ورشة «علاقة المخدرات بالتطرف والإرهاب»، والتي أقيمت تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ونظمتها الأمانة العامة للاتحاد العربي للوقاية من الإدمان بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت ومصر، في ظل رعاية إعلامية من «الأنباء».

وألقى وكيل قطاع التخطيط والتطوير الإداري ووكيل التنمية الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي، كلمة نيابة عن الوزيرة الصبيح، قال فيها إن هذه الورشة تأتي إيمانا من الكويت بتضافر جهودها مع جهود الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان، بأهمية مواجهة المخاطر الاجتماعية وذلك لما تنتجه هذه المخاطر من آثار اجتماعية وسلبية، حيث تواجه الدولة خطر تحالفات منظمات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتنظيمات الإرهابية، كما يواجه الإنسان المعاصر خطرا يتمثل في خطر الإرهاب والتطرف وهو يعتبر احدث الأخطار التي يواجهها نظامنا العالمي المعاصر وخطر الإدمان على المخدرات الذي يستهدف النشء من الشباب في مراحل عمرية مبكرة.

من جانبها، قالت الرئيس الشرفي للاتحاد العربي للوقاية من الإدمان الشيخة حصة سعد العبدالله إن إدمان المخدرات إهدار للثروات البشرية والمادية وحجر عثرة في طريق نهضة الأمة وتقدمها وان تفشي هذه الظاهرة يعد وبالا على امتنا العربية عامة والخليج العربي خاصة، إذ إن خطره المباشر يستهدف عصب الأمة وعمودها الفقري الذي نعتمد عليه في إقامة التنمية المرجوة ودفع عجلة التقدم في بلداننا.

وتابعت: لقد أصبحت قضية مكافحة الإدمان جزءا لا يتجزأ من امننا القومي، ولقد تعدت الأمور كونها حالة إدمان إلى كونها إدمانا من أجل السيطرة والتخريب، وبنظرة سريعة فهي قضية وجود لا مجال للتراجع عن مكافحتها، مشيرة إلى أن الاتحاد قام بوضع استراتيجية شاملة لجميع الدول العربية وتم تسليمها قبل عدة سنوات الي جامعة الدول العربية، وستتم إضافة قضايا العنف والإرهاب إلى هذه الاستراتيجية بناء على توصيات الورشة.

وفي كلمته، أكد د.خالد الصالح أن الإرهاب يعتمد اعتمادا كبيرا على السيطرة على عقل الإنسان وهذه السيطرة التي تضمن توجه الإنسان لاسيما الشباب منهم، لافتا إلى أن الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان حينما وضع استراتيجيته التي قدمها إلى الجامعة العربية قبل عدة سنوات كان أمام عينه هذه الظاهرة المقلقة آنذاك والمفزعة الآن، وقد بين بالاستخدام كيف تتم السيطرة على الشباب بالمخدرات والتي تجعل الشباب قنابل موقوتة تستغل من اجل هدم مستقبل أوطاننا وامتنا.

واختتم مقدما الشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على رعايتها للورشة، وجريدة «الأنباء» لرعايتها الإعلامية.