الأحمد: ستتم توسعة المحمية من 2 كيلومتر إلى 20 كيلومتراً

زيدان: اكتشاف نوع جديد من الأسماك (killifish) يزيد من المكانة البيئية للمحمية





دارين العلي

افتتحت الهيئة العامة للبيئة صباح أمس «محمية الجهراء» بشكل مبدئي أمام الطلاب والهيئات والمؤسسات البحثية والمعنية بالشأن البيئي تمهيدا لافتتاحها رسميا أمام عموم الجمهور في الربع الأول من العام المقبل لتكون بمنزلة ملتقى تعليمي وتثقيفي وسياحي، بحضور المدير العام للهيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد وعدد من طلاب المدارس والهيئات الصديقة للبيئة.



وقال الأحمد في تصريح للصحافيين إن المحمية التي تقوم على أكثر من 2 كيلومتر حاليا تعتبر الوحيدة التي تحتوي على مسطحات مائية تدعم التنوع الأحيائي في البلاد، معلنا عن موافقة المجلس البلدي على توسعة المحمية حتى 20 كيلومترا سيتم العمل على تسويرها قريبا.



ولفت الأحمد إلى أن الهدف من الافتتاح المبدئي هو ترتيب الشؤون الإدارية للمحمية تمهيدا لافتتاحها رسميا في الربع الأول من العام المقبل لعموم الزوار، حيث سيتم حاليا استقبال طلاب المدارس والجهات المعنية بالشأن البيئي للاطلاع على ما فيها من تنوع أحيائي بري وبحري والنباتات بهدف زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب خلال جولات منظمة لهم داخل المحمية.



وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية عبر كتب رسمية ستوجه إلى المدارس لزيارة المحمية، حيث سيتم توزيع الزيارات خلال ساعات النهار بشكل مجاني حاليا إلى حين فتحها بشكل رسمي حيث ستتراوح أسعار تذاكر الدخول بين دينار و3 دنانير.



وذكر انه تم تحديد أوقات الزيارة بعناية لما يتوافق مع توفير أجواء مناسبة للكائنات الحية في المحمية، لافتا إلى وضع برنامج للجولات داخلها تبدأ بتقديم لمحة عامة عنها من قبل متخصصين ثم جولة إلى موقعين داخل المحمية تكثر فيهما الأحياء فضلا عن إرشادات في كل أنحاء المحمية، وسيكون هناك مرافق دائم ومرشد طوال الجولة.



(killifish) في الجهراء



بدوره، أعلن مدير إدارة المحافظة على التنوع الأحيائي في الهيئة د.عبدالله زيدان عن اكتشاف نوع جديد من الأسماك في مياه محمية الجهراء يرجح أنه من نوع (killifish) وفق تشخيص الخبراء البريطانيين الذين استعانت بهم الهيئة منذ أسبوعين والذين يعملون حاليا على إجراء التحاليل اللازمة لما تم رصده من موجودات وكائنات مائية وإيرادها في تقرير متكامل وتسجيلها عالمياً.



ولفت إلى أن الخبراء البريطانيين يرجحون ظهور هذا النوع من الأسماك في مياه المحمية تم بانتقال بيوضها عبر الطيور المهاجرة مبينا أن رصد أحياء جديدة في المحمية يرفع من مكانتها على الصعيد العالمي ويحسن من صورة الكويت في هذا المجال.



وأضاف زيدان انه تم في وقت سابق رصد سمك البلطي وأكثر من 300 طائر مهاجر اتخذ بعضها من المحمية مأوى لها وبدأت تتكاثر فيها بالإضافة إلى الأحياء المائية والتي تم رصدها للمرة الأولى في الكويت بالمياه العذبة بالإضافة إلى البرمائيات وحيوانات البيئة الصحراوية والكائنات الفطرية.



وأوضح أن ما يميز هذه المحمية عن غيرها هي تعدد البيئات فيها معلنا رصد نوع جديد من الأسماك تم اكتشافه بعد الاستعانة بخبراء بريطانيين لدراسة المسطحات المائية للمحمية.



وأوضح أن فتح باب الزيارة المبدئي سيتبعه استحداث مركز علمي خاص بالدراسات والأبحاث والكائنات الحية المتواجدة في المحمية من طيور ونباتات وأسماك فطرية.



والجديــر ذكــــره أن محمية الجهراء تعتبر أحد المسطحات المائية التي تدعم التنوع الأحيائي حيث تشمل على نباتات وطحالب وكائنات مائية دقيقة مختلفة وطيور وأسماك.



وقد أوضحت آخر نتائج رصد التحاليل العلمية والعملية وجود نظم إيكولوجية مائية متفردة من نوعها للتنوع الأحيائي.



وتعتبر محمية الجهراء من المحميات التي يتم التدخل فيها بشكل إيجابي بغرض حماية الطبيعة، كما أن موقع المحمية على الجزء الغربي لجون الكويت يصنفها ضمن محميات الأراضي الرطبة حسب اتفاقية رامسار كما تعتبر محمية الجهراء بمنزلة نقطة عبور هامة للطيور حيث يعبر الآلاف من الطيور الجارحة بالإضافة الى الطيور المهددة بالانقراض عالميا مثل الحبارى والبط الكستنائي والعقبان كما تحتوي المحمية على العديد من المستعمرات النباتية الحوليــــة والمعمرة بالإضافة الى الحيوانـــات البرية مثل الثعلب الأحمر والقنافــــذ والضب والعديد من الفراشــات وغيرها.

أكد أن المخالفات لن تمر دون ملاحقة قانونية

الأحمد لـ «الأنباء»: التعاون بين البلدية والبيئة أفضل من السابق ما يعد بموسم تخييم مميز

دارين العلي

وصف مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد التعاون والتنسيق مع بلدية الكويت بشأن موسم التخييم بأنه الأفضل، ما ينبئ بمخرجات أفضل للتخييم خلال الموسم الحالي.

وقال الأحمد في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن التعاون بين الهيئة والمجلس البلدي جيد جدا، ما يعد بموسم تخييم مميز على المستوى البيئي والتنظيمي لهذا العام.

وأكد أن الهيئة ستركز حملاتها وسيتواجد ضباطها القضائيون على مدار الساعة وسيقومون بحملات دورية على المخيمات بشكل مستمر وذلك لمراقبة تنفيذ القانون، وفي حال رصد أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، آملا للمخيمين الاستمتاع بالمخيمات مع عدم التعرض للبيئة لأن ذلك لن يمر دون ملاحقة قانونية.



ولفت الى أنه تم رصد بعض المخيمات المخالفة قبل موسم التخييم وتمت ازالتها من قبل البلدية، مؤكدا أن الهيئة ستعمل خلال هذا الموسم على الحد من المخالفات التي تم رصدها خلال السنوات السابقة بالتعاون مع البلدية، منبها أصحاب المخيمات الى ضرورة الالتزام بالقانون البيئي والمعايير والشروط المطلوبة تجنبا للملاحقات القانونية.