عادل الشنان

أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان صحة وسلامة إجراءات ترسية العقد الثاني لإنشاء مدينة جنوب المطلاع، لافتا إلى عدم وجود أي شبهة بأي صورة كانت في هذا العقد أو أي من العقود التي وقعتها المؤسسة مع المقاولين والشركات المؤهلة لتنفيذ جميع مشاريعها.

وأضاف الوقيان خلال جولة ميدانية لتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة المطلاع صباح أمس الاثنين أن «جميع الإجراءات التي اتخذتها لجنة مناقصات المؤسسة لترسية هذا العقد الثاني لإنشاء مدينة جنوب المطلاع اتسمت بالشفافية والوضوح، وقراراتها سليمة وصحيحة ومستوفاة لجميع الاشتراطات القانونية واللائحية والفنية، وهو المعيار الذي تطبقه المؤسسة على جميع عقود مشاريعها الحالية والمستقبلية».

وأوضح أن لجنة مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية يترأسها وكيل وزارة الكهرباء والماء ووكيل وزارة الأشغال العامة نائبا للرئيس، وتضم في عضويتها مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووكيلا مساعدا يمثل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومستشارا من إدارة الفتوى والتشريع.

وقال الوقيان «نستغرب أن تثار مثل هذه الموضوعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سطحي بهدف اثارة الشبهات حول مهنية ونزاهة المؤسسة وذمم العاملين فيها»، مبينا أن «المؤسسة جهة حكومية تخضع لإشراف الجهات الرقابية، وتعمل وفقا لمنظومة لوائح وقواعد قانونية ومحاسبية صارمة وواضحة».

وأشار الوقيان إلى أن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن تنساق لمثل هذه الادعاءات التي تثار بين الحين والآخر بهدف التشويش على عملها والتأثير على العاملين فيها عبر التشكيك في إجراءاتها وقراراتها، ودون أدنى وعي ممن يتناقل هذا الكلام بخطورة هذه الادعاءات وتداعياتها على سمعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والعاملين فيها».

واختتم م.الوقيان تصريحه بالتأكيد على «حرص المؤسسة على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المال العام، وعزمها السير قدما في تنفيذ خططها ومشاريعها لمعالجة القضية الإسكانية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، إلى جانب احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه المساس بسمعتها وسمعة العاملين فيها».