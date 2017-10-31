عادل الشنان

تسدل المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الستار على التقديم للتخصيص على قسائم مشروع خيطان الجنوبي لأصحاب الأولويات المسجلة من 1998 وما قبل بعد 4 أشهر من فتحه، وقد تجاوزت نسبة الإقبال 80% للتنافس على 1448 قسيمة في حين بلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة على المشروع 2383.

ومن المقرر ان يتم استدعاء اول دفعة لتسلم بطاقات القرعة ٢٣ نوفمبر المقبل على ان تكون قرعتها ٢٩ من ذات الشهر لعدد ٢٩٠ وحدة تليها اربعة توزيعات تنتهي بتاريخ ٢٧ ديسمبر المقبل.

من جهة اخرى، كشفت التقارير ان إجمالي عدد الطلبات المتقدمة للحصول على قسائم مشروع جنوب عبدالله المبارك ١٩٣٣ للمواطنين أصحاب الطلبات المسجلة حتى ١٩٩٩ وما قبل مبينة حسب التوقعات أن يتم رفع تاريخ التخصيص على المشروع خلال الشهرين المقبلين وذلك بعد الانتهاء من توزيع قسائم خيطان الجنوبي لبيان العدد النهائي للراغبين في التحويل لجنوب عبدالله المبارك.

وأفادت بأن إجمالي عدد القسائم في جنوب عبدالله المبارك يبلغ ٣٢٦٠ قسيمة في حين تم الانتهاء من عملية توقيع عقد ازالة اكبر معوقاتها المترتبة بأعمدة الضغط العالي، اضافة الى طرح مناقصة اعمال البنية التحتية التي من المقرر ان تغلق في ٢١ نوفمبر المقبل.