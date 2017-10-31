وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) والتي تشتمل على 297 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن القرعة على هذه القسائم ستقام غدا الأربعاء في تمام الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة في منطقة جنوب السرة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 مترمربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.