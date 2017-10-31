وقع وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع أمس عقد إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من طريق الدائري السادس إلى تقاطع رقم 82. ويعتبر هذا المشروع المرحلة الأولى من تطوير الطريق الإقليمي الشمالي «طريق السالمي».

وقال المطوع عقب التوقيع مع شركة ميتالورجيكال كوربوريشن الصينية مع وكليها شركة خالد علي الخرافي للمقاولات لـ «كونا»، ان هذا المشروع هو أحد المشاريع الحيوية والمهمة المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة، وتقدر قيمة العقد الإجمالية بـ 149.5 مليون دينار (493 مليون دولار)، ويستغرق تنفيذه مدة 3 سنوات.

وبين ان المشروع يبدأ من طريق الدائري السادس حتى مخرج السالمي الحدودي مع المملكة العربية السعودية بطول إجمالي قدره 109 كيلومترات مع تطوير 13 تقاطعا على طول الطريق والذي سيتم تطويره على ثلاث مراحل كعقود تنفيذ.

وأوضح المطوع أن العقد الذي تم توقيعه اليوم هو المرحلة الأولى من تطوير طريق السالمي ويمتد لمسافة 22 كيلومترا من طريق الدائري السادس في اتجاه طريق السالمي غربا ويتقابل عند التقاطع 82 مع الطريق الإقليمي الجنوبي وطريق العبدلي الرابط (شرقي ـ غربي) ليربط بذلك بين شمال البلاد وجنوبها.

وذكر ان اعمال العقد تتضمن انشاء طريق سريع ذي مواصفات قياسية عالمية بطول 22 كيلومترا بمسارين يشمل كل واحد منهما أربع حارات في كل اتجاه قابل للتوسعة إلى خمس حارات وكذلك تطوير أربعة تقاطعات متعددة الطوابق مع جسور علوية والتفافات عكسية حرة الحركة على مسار الطريق بالإضافة إلى إنشاء معبر للسكة الحديد الإقليمية.