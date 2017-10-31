عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

بحث مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وفي ضوء ما تفضل به سموه من تحذير وتوجيه ونصح إزاء ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات وما يعترض مسيرتنا الوطنية من تحديات جسيمة وما أكد عليه سموه من ضرورة المبادرة للعمل من أجل تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأجيل وما يستوجبه كل ذلك من العمل الجاد لإحداث التغيير المنشود الذي يحقق الغايات الوطنية المأمولة.

وبناء على ما تقدم فقد رفعت الحكومة كتاب استقالتها إلى مقام صاحب السمو الأمير للتفضل بما يراه سموه وفق حكمته المعهودة وثاقب رؤيته.