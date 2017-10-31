بحضور آمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر العوضي وآمر كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية بمملكة البحرين الشقيقة العميد الركن عبدالرحمن خليفة، اختتم بميدان الأديرع المشروع النهائي للطلبة الضباط بكلية الشيخ عيسى تحت مسمى «جند حمد 9»، والذي نفذت فعالياته خلال الفترة

من 18 ولغاية 30 الجاري.

وألقى مدير تمرين «جند حمد 9» المقدم الركن صلاح ناصر إيجازا حول فعاليات ومجريات التمرين والمهام والواجبات المناطة للطلبة الضباط لتطبيقه على أرض الميدان والتي تؤهل الطالب الضابط وتطور قدراته بما يتناسب مع طبيعة عمله بعد تخرجه لتسلم زمام القيادة.

ويجسد التمرين مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وابراز ثمرة عمل وجهد متواصل للتعرف على المهام التي تقوم بها الكليات العسكرية لتبادل الخبرات فيما بينها. حضر التمرين الختامي عدد من قيادات الكلية من كلا الجانبين، ويعد تمرين «جند حمد» يعد النسخة الثانية له في الكويت.