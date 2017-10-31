عاطف رمضان

أعرب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه وفد النادي العلمي المشارك في مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا 2017، والحصول على المركز الثالث على مستوى العالم العربي في فئتين من فئات المسابقة، مشيرا إلى ان هذا الإنجاز لم يأت من فراغ بل نتيجة الدعم والمتابعة المستمرة التي يوليها النادي العلمي للمواهب الشبابية الكويتية. وأكد الخرافي في تصريح صحافي أن «النادي العلمي» يحرص سنويا على المشاركة في هذه المسابقة كونها تعد أكبر مسابقة علمية على مستوى العالم العربي، وان مشاركة «النادي العلمي» لهذا العام جاءت مميزة للغاية.

وقال: «ولله الحمد استطاع طالبان من الوفد الكويتي تحقيق نتائج مبهرة، واستطاعا تشريفنا في هذا المحفل العلمي العربي الكبير بمشاريعهما المميزة».

وأضاف: ان النادي العلمي لن يتوانى أبدا في تقديم الدعم والرعاية لجميع المنتسبين له خاصة الموهوبين والمبدعين منهم، موضحا ان النادي هو الحاضنة الأساسية للموهوبين والمبدعين وسيعمل باستمرار على تطوير قدراتهم ومهاراتهم».

وأشار إلى أن النادي العلمي يدعم ويضع البرامج التي تساعد في تنمية القدرات والاستثمار في ابداعات الشباب وابتكاراتهم ومشروعاتهم المتميزة، ومن ضمن هذه البرامج يأتي البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب، الذي تندرج منه مثل هذه المشاركات.

وتقدم الخرافي بالشكر لجميع الجهات الداعمة والراعية لأنشطة وبرامج «النادي العلمي» والتي تأتي في مجملها لمصلحة أبناء الكويت وتطوير قدراتهم.

من جانبه، عبر رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية في «النادي العلمي» ورئيس الوفد د.محمد الصفار، عن فخره واعتزازه بفوز أبناء «النادي العلمي» وسط منافسة قوية لطلبة وطالبات يمثلون مختلف الدول العربية، معتبرا الفوز انجازا مهما يسجل للنادي بصفة خاصة وللكويت عامة.

وقال ان «النادي العلمي» شارك في هذه المسابقة بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بأربعة مشاريع علمية لأربعة طلبة من الحائزين على المراكز الأولى لمسابقة الكويت للعلوم والهندسة احدى فعاليات البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب.

ونوه إلى ان مشروع «نظام ري النباتات بالرذاذ» للطالب فهد أسامة الياقوت من طلاب مسابقة الكويت للعلوم والهندسة استطاع الفوز بالمركز الثالث على مستوى العالم العربي في مجال النظم المدمجة.

وأضاف أن مشروع «الحل الأمثل لحياة أفضل لمرضى الشلل الرباعي» للطالب حسين قاسم جرخي حقق الفوز بالمركز الثالث على مستوى العالم العربي في مجال الروبوتات والآلات الذكية، مشيرا الى ان المشروع عبارة عن تصميم هندسي يهدف إلى إيجاد حل أمثل لمساعدة مرضى الشلل الرباعي في ممارسة الأنشطة اليومية.

وبين ان المشروع عبارة عن كرسي متحرك يعتمد على أجهزة الاستشعار لتحريكه حسب حركة الرأس، لافتا إلى انه يوفر إمكانية إرسال موقع المريض بالتفصيل لأقاربه عند الحاجة إلى ذلك باستخدام نظامي الـ «GSM» والـ «GPS».

وأضاف انه علاوة على المشروعين الفائزين شارك في المسابقة مشروع «التخلص من غاز ثاني أكسيد الكبريت SO2 بواسطة ماء الخليج» عن مجال الكيمياء للطالب بدر العوضي، ومشروع «حذاء السكري الذكي» عن مجال الميكانيكا الهندسية للطالبة فرح المطوع.

وتقدم الصفار بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز للكويت، خصوصا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الداعم الرئيسي لبرامج وأنشطة النادي العلمي.