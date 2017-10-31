أعلنت وزارة الدفاع أمس عن تنفيذ القوة البحرية تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة

7 صباحا وحتى 5 مساء. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحافي: ان التدريبات ستقام في الميدان المشار إليه على مسافة 16.5 ميلا بحريا شرق «رأس الجليعة» امتدادا إلى جزيرة «قاروه» وبمسافة ستة أميال بحرية شرق «رأس الزور» امتدادا إلى جزيرة «أم المرادم». ودعت المديرية مرتادي البحر عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.