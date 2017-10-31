«الخرافي جلوبل» سبّاقة في جلب أشهر مطاعم المأكولات السريعة الأميركية في العالم للكويت

وليد الخرافي: نعتزم افتتاح أفرع للعلامة التجارية أربيز في مناطق الكويت والخليج العربي

مجموعة أربيز تختص بجودة مأكولاتها والاحترافية في تقديم أطيب الوجبات السريعة

عاطف رمضان

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخرافي جلوبل وليد الخرافي عن افتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم أربيز الأميركية في الكويت بمنطقة الجابرية.

وعلى هامش افتتاح الفرع بحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية لورانس ر.سيلفرمان، ورئيس مجلس إدارة شركة الخرافي جلوبل وليد الخرافي، والرئيس التنفيذي لمجموعة أربيز بول براون، رحب الخرافي بحضور السفير الأميركي لافتتاح المطعم الواقع في منطقة الجابرية، مؤكدا أنه ينم عن مدى التعاون الاقتصادي بين البلدين وحرص مجموعة الخرافي جلوبل على أن تكون السباقة في جلب أحد أشهر وأفضل سلسلة من مطاعم المأكولات السريعة الأميركية في العالم الى الكويت، وذلك بما تختص به مجموعة أربيز من جودة المأكولات وحسن الأداء والخدمة الى جانب الاحترافية في تقديم أطيب الوجبات السريعة كسندويتشات الروست بيف والبيف آند شيدر الى جانب الكيرلي فرايز وشيك الجاموكا.

وقد أكد الخرافي أن افتتاح هذا الفرع ما هو إلا بداية تعد بها مجموعة الخرافي جلوبل، مشيرا الى أنها ستبادر بافتتاح أفرع للعلامة التجارية أربيز في معظم مناطق الكويت والخليج العربي لتنضم الى قائمة المطاعم الأخرى التي تمتلكها وتديرها الشركة.

وفي هذا الإطار، دعا الخرافي جميع المواطنين والمقيمـــين الى تجربة المذاق الأميركي الفريد مـــن نوعـــه في الفــرع الأول لأربيـز في الكويت.

جدير بالذكر أن شركة الخرافي جلوبل ومالكيها وليد الخرافي رئيس مجلس الإدارة، وحيدر النقيب المدير التنفيذي، هي من الشركات السبّاقة في مجال إدارة وتطوير المطاعم المختصة ولديها أكثر من 60 فرعا منتشرا في منطقة الخليج العربي لمطاعم جوني روكتس، نينو، بيكر آند سبايس، فيجز من تود إنجليش، ليلى من لبنان، كاتيه، بوشكافيه، روكوكو.

معرض تعليمي للترويج للكليات والجامعات الأميركية

يقام اليوم معرض تعليمي للترويج لعدد من الكليات والجامعات الأميركية، وذلك في فندق المارينا بالسالمية من 6 إلى 9 مساء. سيتواجد في المعرض موظفو القسمين الثقافي والقنصلي في السفارة الأميركية للإجابة عن استفسارات الطلبة حول التعليم في الولايات المتحدة الأميركية وإجراءات استخراج التأشيرة الدراسية، حيث سيكون الدخول مجانا للجميع.

كما سيمنح المعرض الفرصة للطلبة الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة لمقابلة عدد من ممثلي الجامعات الأميركية للحصول على معلومات تتعلق بالنظام الدراسي الجامعي الأميركي.

وتشمل الجامعات والكليات المشاركة كلا من: الجامعة الأميركية بالقاهرة، وجامعة دي بول وجامعة امبري ريدل للطيران، وجامعة هوفسترا وجامعة كينت الحكومية، وجامعة ماركيت، وجامعة ولاية كارولينا الشمالية وجامعة أوهايو وجامعة بوردو وسكوريبلوس/برينستون وجامعة ستوني بروك، كلية بروكبورت ـ ولاية نيويورك، جامعة سيراكيوز، جامعة كارولينا الشمالية ويلمينغتون وجامعة بافلو ـ ولاية نيويورك وجامعة بريدجيبورت وجامعة كاليفورنيا سانتا كروز وجامعة هارتفور دو وجامعة مين وجامعة ميامي وجامعة ميشيغان فلينت وجامعة ميسوري وجامعة نيو هامبشاير ومعهد بوليتكنيك فرجينيا وجامعة فيرجينيا تك وجامعة فرجينيا الغربية وجامعة ميشيان الغربية.