نفى الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م. خليفة الفريج ما تم تداوله أخيرا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص إشعار قطع المياه بشكل عام اليوم.

وقال الفريج في بيان صحافي إن الوارد في وسائل التواصل الاجتماعي ما هو إلا أحد المشاريع المقامة والذي يتعلق بمنطقة المطلاع العالي «المنطقة الشمالية» مشروع ربط الخطوط الجديدة مع الخطوط القائمة.

وأوضح أنه سيتم عمل الربط وقطع المياه لهذه الأعمال بعد استكمال الدراسة والتنسيق والاستعداد حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه المشاريع دون تأثر المناطق السكنية بهذه الأعمال.