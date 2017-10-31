وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية والبنك الدولي عقدا استشاريا لتعزيز قدرات المعهد في فهم المخاطر البيئية في البلاد لدعم متخذي القرار في ادارة الأزمات اضافة الى تعزيز التعاون الاستشاري والبحثي بين الجهتين.

وقالت المدير العام للمعهد د.سميرة عمر في تصريح صحافي ان العقد يشمل مشروعا بحثيا تتعاون من خلاله المؤسستان ومدته 18 شهرا.

وأضافت عمر ان الجزء الأول من العقد خصص لتحديد المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها الكويت وتصنيفها وترتيبها وتحديد أولوياتها وذلك حسب تكرار حدوثها والأضرار المحتملة وتأثيرها على صحة الإنسان والبنية التحتية والبيئة في البلاد.

وأشارت الى ان من ضمن ما حدده الجزء الأول من العقد تقديم مقترحات للحد من مخاطر تلك الأضرار المحتملة بشكل عام ووضع استراتيجيات عامة للتعامل معها.

وذكرت ان الجزء الثاني من المشروع يختص بوضع استراتيجيات وبروتوكولات وخطط تشغيلية داخلية للمعهد للتعامل مع الأزمات والكوارث البيئية بالكويت.

ولفتت الى ان المشروع سيساهم في وضع المخطط الهيكلي والخطة التشغيلية والاحتياجات من الكوادر البشرية لمركز دعم اتخاذ القرار لادارة الأزمات البيئية في البلاد المزمع انشاؤه من قبل المعهد كأحد مشاريع خطط التنمية في الكويت.

وأفادت بأن المعهد يسعى ان يكون مركزا وطنيا يقدم المشورة العلمية في مجال إدارة المخاطر في الكويت والعمل على توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والمنظمات العالمية والخاصة من خلال توفير وتبادل المعلومات.