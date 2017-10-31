دشنت حملة «الكويت الى جانبكم» حملتين في اليمن لتوزيع الحقيبة المدرسية قي محافظة (لحج) بواقع 11984 حقيبة ومحافظة (الحديدة) بواقع 20 الف حقيبة.

وقالت الحملة ان توزيع الحقيبة المدرسية مع مستلزماتها الدراسية للمراحل التعليمية الابتدائية والأساسية في محافظة (لحج) يأتي ضمن مشاريع الحملة في دعم جانب التعليم باليمن.

وأضافت ان مشروع توزيع الحقائب المدرسية استهدف ست مديريات من المحافظة وذلك من اجل اعانة الاسر الفقيرة والتخفيف من معاناتها والحد من التسرب الدراسي بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها المحافظة.

من جانبه، اشاد نائب محافظ محافظة (لحج) الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي بالجهود المبذولة من قبل الكويت والمواقف الأخوية الصادقة على مر العصور في مختلف المجالات واهمها الجانب التعليمي.

وقال «لا يسعني حصر ما قدمته الكويت لمحافظة (لحج) فبصماتها لا زالت شاهدة ومدرسة خديجة خير دليل على انجازات اخواننا في دولة الكويت»، داعيا الى مواصلة العمل الانساني لكون (لحج) من المحافظات الفقيرة التي تحتاج الى المزيد من الدعم في مختلف المجالات.

من جانبه، ذكر عضو الهيئة اليمنية - الكويتية للإغاثة توفيق حسين ان المشروع يستفيد منه 60 مدرسة في ست مديريات في (لحج) وان هذا التدخل جزء من التدخل العام في مجال التعليم حيث تم خلال المرحلة الماضية ترميم وتأهيل عدد من المدارس.

وأضاف ان التدخل شمل ايضا بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 40 مليون ريال يمني نحو (160 الف دولار) مكونة من ستة فصول دراسية مع ملحقاتها مشيرا الى ان حملة «الكويت الى جانبكم» تدخلت ايضا في عدة مجالات منها الغذاء والمياه والصحة والإيواء.

وأشار الى ان الحملة ستتدخل ايضا في اعادة ترميم المنازل المتضررة من الحرب الى جانب التعليم الفني والتقني وبناء المساجد والاستمرار في التدخل في مجال الإيواء والتعليم والمياه معربا عن الشكر للسلطة المحلية على تعاونها اللامحدود وإلى الكويت على دعمهم المستمر والمنقطع النظير.

وذكر البيان ان الحملة قامت ايضا بتوزيع 20 ألف حقيبة مدرسية بمحافظة (الحديدة) وذلك ضمن مشاريع الحملة التي تهدف الى تطبيع الحياة التعليمية وإعانة الطلاب الفقراء على مواصلة التعليم.

وبينت ان المشروع يستهدف 23 مدرسة في مديريات (الحالي) و(المنصورية) و(السخنة) وجزيرة (كمران) بمحافظة (الحديدة)، لافتة الى ان المشروع يهدف الى دفع الطلاب للالتحاق بالتعليم بالتزامن مع عودة الطلاب الى المدارس لهذا العام وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير الحقيبة المدرسية.