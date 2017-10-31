بحث سفيرنا لدى رومانيا طلال الهاجري مع وزير الصحة الروماني فلورين بودوغ سبل تفعيل اتفاقية التعاون في المجال الصحي بين الكويت ورومانيا والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

وقال الهاجري في اتصال هاتفي مع «كونا» ان اللقاء ناقش امكانية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات العلاج الطبيعي والطوارئ الطبية.

وأشار الى الترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم وزير الصحة د.جمال الحربي القيام بها الى بوخارست خلال الفترة المقبلة تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروماني.

وأكد الهاجري ان الكويت ورومانيا تربطهما علاقات تاريخية متميزة تقوم على الاحترام المتبادل وروح الصداقة والتعاون الجاد والاستمرار الدائم في تفعيل الحوار السياسي بين البلدين على مختلف الصعد.