أشاد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر بقرارات وزارة الداخلية حول تشديد إجراءات المخالفات المرورية والتي تصل إلى حجز المركبة شهرين لمخالفات النقال وحزام الأمان والوقوف في الممنوع، خاصة أن 80% من الحوادث تعود في أسبابها للعنصر البشري المتمثل في السائقين وعدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية.

وأوضح المطر في تصريح صحافي أهمية و فعالية التشريعات والعقوبات القانونية المسلطة على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إنفاذ القانون وحده أمر غير كاف، بل ينبغي أن تسبقه جهود لإعداد الأرضية المناسبة لتجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهجا، وهو ما يتطلب جهدا تربويا مستداما.

وذكر المطر أن الممارسات العالمية أثبتت أن عمل تحسينات معينة على الأنظمة يحد من الحوادث المرورية، لافتا إلى ضرورة احترام القوانين التي هي من مقومات المجتمعات المتحضرة، ومشيرا إلى أن القوانين المرورية إحدى أهم دعائم السلامة المرورية على الطريق العام، مؤكدا أن أغلب الدول التي يضرب بها المثل في كونها دولة متقدمة من ناحية السلامة المرورية لديها قوانين صارمة ومشددة ورادعة.