محمد راتب

طالب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك الجهات المعنية بسرعة إخراج السفن وطراريد النزهة واليخوت من نقعة الشملان لكونها تشكل عبئا على النقعة وتزاحم سفن ولنجات الصيد الكويتية، بالإضافة إلى ما تسببه من تلوث وكذلك حالات الصخب والضوضاء التي تحدث يوميا وتزداد في عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار في بيان له الى انه طلب من لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء في اجتماعها الأخير بالأمانة العامة لمجلس الوزراء 23 الجاري بضرورة اخراج جميع سفن وطراريد النزهة والسياحة من نقعة الشملان في غضون شهر قبل انتهاء موسم صيد الربيان وقبل بدء توقف لنجات الصيد الكويتية في النقعة، حيث سيصعب إخراج تلك القطع البحرية غير المرخصة للصيد، والتي اصبح عددها كبيرا وبازدياد.