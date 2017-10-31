قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا ‏للعمل على استكمال أحكام الشريعة الإسلامية د.محمد الطبطبائي ان اللجنة بدأت منذ استئناف عملها بمنهجية وأسلوب عمل جديد قائم على الإتمام للقوانين ونشر السماحة والاعتدال.

وأضاف الطبطبائي في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية د.عبدالله التركي ان اللجنة وضعت خطة تبرز سماحة التشريع الإسلامي بما يناسب متطلبات العصر وتحديات الواقع وتم إرسالها إلى الجهات المختصة.

وذكر ان اللجنة تمكنت بفضل دعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من الانتهاء من المهمة الجليلة والمباركة الموكلة إليها من دراسة القوانين السارية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من جهته، أعرب د.عبدالله التركي في تصريح مماثل لـ «كونا» عن إعجابه وتهنئته بتحقيق هذا الإنجاز المبارك الذي قامت به اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الديوان الأميري.

وأكد ان الشريعة الإسلامية المباركة أتت لتحقيق المصالح والرخاء والسعادة في المجتمع، داعيا الى تعميم هذه التجربة الرائدة التي حققتها اللجنة الاستشارية العليا في الكويت على الدول الإسلامية للاستفادة منها.

وأشار الى ندرة المتخصصين في هذا المجال في العالم الإسلامي، مؤكدا أهمية اجتماع العلماء المتخصصين بهذا الجانب في مؤتمر عالمي للتباحث حول هذه التجربة الرائدة وتعميمها.

وفي ختام اللقاء قدم د.محمد الطبطبائي شهادة التقدير في خدمة الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالله التركي لجهوده البارزة في خدمة الإسلام والمسلمين عبر انجازاته في المجالات العلمية والعملية والتوعوية المختلفة.