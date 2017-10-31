فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة الأشغال العامة م.عواطف الغنيم أن الوزارة قدمت لوزارة المالية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2018- 2019 لمشاريع وزارة الأشغال فقط ليس من ضمنها مشاريع الطرق.

وقالت إن الميزانية تشمل قطاع هندسة المشاريع الإنشائية وتبلغ ميزانيته 403307214 دينارا وقطاع الهندسة الصحية وتشغيل وإدارة مرافق الهندسة الصحية وتبلغ ميزانيته 175406260 دينارا وقطاع هندسة الصيانة وتشغيل وإدارة مرافق الهندسة الصحية وتبلغ ميزانيته 90482924 دينارا، وقطاع المشاريع الكبرى ١٣٠ مليون دينار وبذلك

يكون اجمالي مشروع الميزانية 799196398 دينارا.

وأضافت بعد الموافقة عليها سيتم اعتمادها من مجلس الأمة. من جانب آخر، تواصل لجنة شؤون الموظفين عملها لمقابلة المستحقين من موظفي الوزارة لشغل وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة للمديرين.