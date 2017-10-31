أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري امس استمرار دعم الكويت للدور الريادي الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساهماتها الفعالة في التنمية المستدامة.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها بوشهري في حفل افتتاح «المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ 21» والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستضيفه امارة أبوظبي.



وقال بوشهري ان مساهمة الكويت في الجهود التي أثمرت افتتاح بنك اليورانيوم منخفض التخصيب مؤخرا في كازاخستان تأتي من منطلق ايمانها بالحق الأصيل للدول بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية وأهمية تمكين جميع الدول الراغبة من الوصول الى الموارد التي تمكنها من ذلك.



وأضاف ان الكويت أولت دائما اهتماما خاصا بأنشطة التعاون التقني حيث ركزت ضمن تفاعلها مع الوكالة الدولية على بناء القدرات ودراسة تطبيق واستخدام التكنولوجيا النووية المناسبة لتلبية احتياجات الدولة الأساسية وللاستجابة للقضايا العالمية والإقليمية ذات الأولوية المهمة.



وأشار الى استمرار تعاون الكويت مع الوكالة في مجال الأمن والأمان النووي من منطلق التزامها بموقفها الراسخ من أهمية تطبيق المعايير الدولية وانضمامها الى جميع المعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.



وذكر بوشهري ان مساهمات الوكالة في التنمية المستدامة تساعد الكثير من الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية وظاهرة التغيير المناخي كما انها تساعد الدول الأعضاء على الاستخدام الأمثل للطاقة النووية لأغراض سلمية بهدف تحقيق الأمن والأمان والسلام والرخاء والازدهار لشعوب العالم.



وأوضح ان المؤتمر يعكس الأهمية المتزايدة التي بات يمثلها خيار انتاج الطاقة النووية لاسيما في ظل التحديات التي يواجهها العالم كازدياد الطلب العالمي على الطاقة ومواجهة ظاهرة التغيير المناخي.



وقال ان هناك بعض التحديات تواجه النمو في القطاع النووي منها توفير الدعم والتمويل وايجاد البيئة الملائمة التي تحتضن منشآت طاقة نووية مستدامة بشكل آمن لافتا الى ان خيار الاعتماد على هذه الطاقة تحدده السياسات الوطنية للدول وفقا لاحتياجاتها وتطلعاتها وقدراتها.



وفي كلمة مماثلة اكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتنويع مصادر الطاقة حيث أطلقت في وقت سابق من العام (الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050) والتي تهدف من خلالها الى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70% وزيادة استخدام الطاقة الصديقة للبيئة بنسبة 50% بحلول عام 2050.



وقال المزروعي «انه عند النظر الى الخريطة العالمية للقطاع النووي يوجد حاليا أكثر من 448 مفاعلا نوويا في 30 دولة تعمل على انتاج ما يقارب ثلت انتاج العالم من الطاقة النظيفة» مضيفا انه يجرى حاليا انشاء 57 مفاعلا اضافيا في العالم تشمل أربعة مفاعلات في الإمارات بينما تخطط عدد من الدول الأخرى الى الدخول في مجال الطاقة النووية.



وأشار الى أن الطاقة النووية سيكون لها دور مهم في معالجة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في القرن الـ21 والمتمثل في تأمين إمدادات فعالة وموثوقة ومستدامة من الطاقة النظيفة.



ولفت الى ان الإمارات تلقت دعما قيما من الوكالة التي ساعدت بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لبرنامج آمن وناجح للطاقة النووية من خلال استقبالها تسع بعثات استعراض شاملة من الوكالة غطت مجالات مختلفة منها السلامة والإطار التنظيمي والتأهب لحالات الطوارئ والاستعداد التشغيلي.



وشدد على التزام الإمارات باستخدام الطاقة النووية لتحقيق احتياجاتها الإنمائية الوطنية والعمل الوثيق مع الوكالة الدولية والمجتمع الدولي من اجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية.



ويضم الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر الى جانب بوشهري كلا من مندوبنا الدائم لدى المنظمات الدولية وسفيرنا لدى النمسا صادق معرفي ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين والمفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي.