استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.302 دينار فيما استقر اليورو عند مستوى 0.351 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى0.399 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.303 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.



وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المقبلة.