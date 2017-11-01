أعرب مراقب التنبؤات بـ«الأرصاد الجوية» عبدالعزيز القراوي عن توقعاته بأن يترسب الغبار الذي أثر على البلاد مساء أمس الثلاثاء،

مؤكدا ان هذه الفترة من السنة تشهد تغييرات سريعة وحادة في الأحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد بتخلخل في التوزيعات الضغطية.

وأضاف ان الرؤية الأفقية ستبدأ في التحسن النسبي والتدريجي اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد أعلنت امس توقف حركة الملاحة الجوية مؤقتا لحين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية.

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني ان حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت أمس الثلاثاء سارت بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي شهدها الطقس، مؤكدة ان حركتي الإقلاع والهبوط امس لم تتأثرا.

وكانت موجة غبار قد سادت مختلف مناطق البلاد منذ الساعات الأولى لصباح أمس أدت الى انخفاض الرؤية الأفقية وترافق مع هواء بارد نسبيا.