توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن يترسب الغبار الذي يؤثر على البلاد حاليا في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء.

وقال القراوي ، إن هذه الفترة من السنة إحدى الفترات الحرجة التى تشهد تغيرات سريعة وحادة في الأحوال الجوية نظرا إلى تاثر البلاد بتخلخل في التوزيعات الضغطية على معظم أنحاء المنطقة.



وأوضح أن البلاد تتأثر منذ مساء أمس الاثنين بنخفاض الرؤية الأفقية نتيجة غبار محمول وعالق من شمال العراق.



وتوقع استمرار الانخفاض فى الرؤية الافقية خلال الساعات المقبلة على أن يبدأ الغبار في الترسب تدريجيا فى وقت لاحق من مساء اليوم وتبدأ الرؤية الأفقية في التحسن النسبي والتدريجي اعتبارا من غد الأربعاء.