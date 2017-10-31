أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية فوز 9 مشاريع تقنية عربية بجائزة المعلوماتية في دورتها السابعة عشرة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجائزة أمس الاثنين، في القاعة الذكية بمقر الجائزة، حيث أعلن عضو اللجنة المنظمة العليا ومنسق فريق جائزة المعلوماتية المهندس حسن الحمادي أن جائزة المعلوماتية وضعت رحالها هذا العام في دول الخليج العربية، فقد جاءت المشاريع التسعة الفائزة من دول عربية خليجية هي الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت.

ففي القطاع الحكومي اقتنصت دولة الإمارات العربية المتحدة جائزتين عن مشروعين هما البوابة الذكية لوزارة الداخلية وخدمة أذونات الاستيراد والإفراج، فيما حصدت سلطنة عمان جائزتين عن مشروعين هما أنظمة القوى العاملة المتقدمة وسحابة عمان الحكومية وحصدت دولة قطر جائزتين عن مشروعين هما خدمات مطراش2 والبوابة الرسمية لحكومة قطر الإلكترونية (حكومي).

وفي القطاع الخاص اقتنصت المملكة العربية السعودية جائزتين عن مشروعين أحدهما تعليمي والآخر صحي وهما رواق - المنصة العربية للتعليم المفتوح وتطبيق كيورا، أما في المجتمع المدني فقد حصدت دولة الكويت جائزة عن عمل تطوعي في التعليم الإلكتروني وهو مشروع مبادر للتعليم الإلكتروني.

هذا، وقد بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة ألقاها عضو اللجنة المنظمة العليا ومنسق فريق جائزة المعلوماتية المهندس حسن محمد الحمادي وجه فيها الشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرعايته الكريمة الدائمة لجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح لدعمه المستمر للجائزة منذ تأسيسها، كما تقدم بالشكر أيضاً إلى رئيس مجلس الأمناء سعادة الشيخة عايدة سالم العلي، لما تقدم من دعم فكري وإداري، وما تدفع إليه من نشاط وعطاء غير منقطع.

وقد رحب الحمادي بالضيوف الكرام إعلاميين وتقنيين شاكراً لهم هذا الحضور الطيب، وأشار إلى أن فكرة الجائزة هذا العام ركزت على المشاريع التقنية، لما لهذه المشاريع من أهمية كبيرة فيما يحدث من تحولات في المجتمع العربي.

أما مرحلة التحكيم فتولى الأستاذ الدكتور ميثم صفر عضو فريق جائزة المعلوماتية ومنسق لجنة التأهيل الحديث عنها فقال:

إن مبدأ التشاركية الذي أشار إليه المهندس حسن الحمادي تبلور أيضاً في تشكيل مجلس تحكيم جائزة المعلوماتية من نخبة من أعلى الكفاءات التقنية في الجهات الحكومية والمدنية في الوطن العربي حيث ضم سبعة أعضاء يمثلون ست دول عربية بينهم 6 مسؤولين في حكومات عربية، ويسرني الكشف عن أعضاء هذا المجلس العربي وهم:

1-م. سالم مثيب الأذينة -رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت.

2 – حمد عبيد المنصوري - مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.

3- د. سالم بن سلطان الرزيقي - الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان.

4- م. عبد اللطيف سريع السريع - وكيل وزارة العدل والمدير العام السابق للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت.

5- د. حازم عبد العليم الطحاوي - رئيس جمعية اتصال في جمهورية مصر العربية.

6- السيد محمد علي القائد - الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين.

7- م. نادر صالح الذنيبات - أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية في المملكة.

وقد عمل هذا المجلس على دراسة تلك المشاريع بكل تفصيلاتها وفق معايير موضوعية محدودة تتمحور حول ما يأتي:

أولاً- المحتوى «جودة المحتوى – شمولية المحتوى – تنوع عرض المحتوى».

ثانياً- التصميم «جودة التصميم – شمولية الشكل العام – مدى التنوع في الشكل العام».

ثالثاً- التفاعل «جودة التفاعل – شمولية التفاعل – التنوع في التفاعل».

وفي نهاية هذه المرحلة انتهى مجلس التحكيم إلى تحديد أسماء المشاريع التي استحقت الفوز هذا العام - العام السابع عشر من مسيرة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية والتي سيزيح الستار عنها المهندس حسن الحمادي عضو اللجنة المنظمة العليا ومنسق فريق جائزة المعلوماتية.

وبادر المهندس حسن الحمادي إثر ذلك بإعلان أسماء المشاريع الفائزة بجائزة المعلوماتية في الدورة السابعة عشرة من مسيرة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية

والجدير بالذكر أن قيمة جائزة المعلوماتية (200) مئتا ألف دولار أمريكي توزع على الفائزين بالتساوي، وتعد من أعلى الجوائز في الوطن العربي.

وقد اختتم الحمادي المؤتمر بتكرار الشكر للضيوف الكرام، متمنياً لجميع المشاريع التقنية التي لم تحقق الفوز هذا العام التوفيق في قادم الاستحقاقات المعلوماتية مذكراً أن الفائزين بجائزة المعلوماتية سيكرمون في الحفل السنوي الذي سيقام برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وقائد العمل الإنساني – حفظه الله ورعاه – في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل في قصر بيان.

يذكر أن جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية أسست عام 2001 بهدف دعم علوم المعرفة الإلكترونية وتطوير القدرات البشرية في مجال التنمية المعلوماتية.

وتقسم الجائزة إلى ثلاثة أقسام هي جائزة الكويت وجائزة الوطن العربي والجائزة التقديرية إذ توجه جائزة الكويت نشاطها إلى المجتمع الكويتي أفرادا ومؤسسات حكومية وخاصة وتشمل المواطنين والمقيمين من غير العرب أما جائزة الوطن العربي فتفتح مجال التنافس للأفراد والمؤسسات في كل الدول العربية.

وتمنح الجائزة التقديرية للأفراد والجهات من الكويت والوطن العربي من ذوي العطاءات والمبادرات والإنجازات في مجال التنمية المعلوماتية.