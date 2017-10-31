أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها السعري 7ر47 نقطة ليصل إلى مستوى 83ر6513 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.73 في المئة.

في المقابل انخفض المؤشر الوزني ليخسر 7ر3 نقطة ليصل إلى 7ر3 نقطة بنسبة هبوط بلغت 88ر0 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 2ر12 نقطة ليصل إلى 81ر967 نقطة بنسبة بلغت 2ر1 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 89ر89 مليون سهم تمت عبر 3584 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 3ر21 مليون دينار كويتي (نحو 6ر69 مليون دولار أمريكي).

وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من (بنك وربة) بخصوص صفقة استحواذ على منشأة تجارية في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية علاوة على إفصاح تداول غير اعتيادي لسهم شركة (المستثمرون) القابضة وتنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (تحصيلات) و(الراي) و(الخليجي) و(صناعات) و(نور) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(زين) و(صناعات) و(امتياز) و(خليج ب) الأكثر تداولا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (معادن) و(ريم) و(بترولية) و(شارقة أ) و(وثاق) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 29 شركة وانخفاض أسهم 70 شركة في حين كانت هناك 16 شركة ثابتة من إجمالي 115 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 09ر29 مليون سهم تمت عبر 1634 صفقة نقدية بقيمة 15ر14 مليون دينار (نحو 2ر46 مليون دولار).