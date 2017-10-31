تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد ، في مكتبه بالوزارة اليوم الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى البلاد الدكتور عدنان بن أحمد بن عبدالله الأنصاري.

وتمنى الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الأخوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من النماء والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.