أكد ديوان المحاسبة أن ملتقى الريادة للشباب العاملين لديه الذي سينظمه الديوان في 27 نوفمبر المقبل يهدف إلى إبراز طموحات الشباب في تطوير العمل الرقابي وتعزيز التواصل بين الأجيال.

وقال عضو الفريق المنظم للملتقى المهندس فيصل الحقان في بيان صحفي للديوان اليوم الثلاثاء إن الملتقى الذي يستمر يومين سيناقش مجموعة من المحاور التي تعكس اهتمامات الشباب واختيار الآليات المثلى لاستثمار طاقاتهم في أعمال الديوان ورؤيتهم في إدارة المؤسسة الرقابية مستقبلا.

وأضاف الحقان أن الملتقى سيتناول كذلك آليات التواصل داخل المؤسسة الرقابية وخارجها في ظل التحديات الحالية والمستقبلية كما سيبرز بعض أنشطة الديوان ومخرجاته وتفعيلها.

وأوضح أنه سيتم تنظيم جلسة محاكاة لقياديي ديوان المحاسبة بعنوان (التطلعات المستقبلة للشباب في طبيعة العمل بديوان المحاسبة) ويقدمها بعض شباب الديوان وستناقش الطموحات والمعوقات المتعلقة بكل قطاع.

وذكر أن الملتقى سيتضمن أربع ورش عمل تحت شعار (الثقافة المؤسسية) و(التكامل المهني) كما سيتم تنظيم معرض (سوق الأفكار) لعرض الأفكار المقترحة من قبل موظفي الديوان الشباب لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل داخل المؤسسة.

وأشار إلى عزم الديوان دعوة عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية العليا لحضور الملتقى والاطلاع على أفكار وتجارب موظفي الديوان تشجيعا لهم في إطار حرصه على تشجيع الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في كل الأنشطة على مستوى شتى القطاعات.