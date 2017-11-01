أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الاسكاني الدفعة السادسة من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017
والتي تشتمل على (316) قسيمة بمساحة400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ : 2013/1/27
وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً
يومي الخميس و الأحد 2017/11/2 2017/11/5 -
توزيع بطاقات القرعة
ثانياً
يوم الأثنين 2017 / 11 /6
توزيع بطاقات الاحتياط
ثالثاً
يوم الاربعاء 2017 / 11 /8
لإجراء عملية القرعة
وطالبت السكنية المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة و المدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة ( ( 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
وأخطرت السكنية أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، كما طالبت المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الأثنين الموافق 2017 / 11 / 6 مصطحبين معهم قرار التخصيص و البطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه ،وتهيب المؤسسة بالإخوة المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
الأسماء:
0001 فارس مناحى سعود المطيري
0002 عقيل احمد حسن عبدالله
0003 عبدالله زاكى مسدح العنزى
0004 فوءاد مجبل زيد الصانع
0005 فهد حمد مضحي كميخ الرشيدي
0006 خالد خليل عيسى بوحمره
0007 ابراهيم محمد ابراهيم المفرج
0008 عبدالجليل مطر هلال الشمري
0009 جابر محمد صغير العازمى
0010 احمد طعمه حمود الشمرى
0011 نايف مطير راشد وعلان
0012 نواف سمير حسني بيدس
0013 احمد محمد ناصر العبد العالى
0014 ابراهيم فهد صلبى شتيوي
0015 يوسف يعقوب يوسف طالب
0016 حسن محمد عبدالله العنزي
0017 ناصر صاحب سيد حسن بهبهانى
0018 احمد سعود حمد السبيعى
0019 حامد عبدالله فلاح المسيلم الرشيدي
0020 ناصر محمد سعيد الرخيمى
0021 حسن ابراهيم محمد ابراهيم
0022 وليد خالد سليمان العجيري
0023 مساعد فهد رحيم المطيرى
0024 يوسف مساعد سالم العبد الجادر
0025 مانع مطرود دواى الشمرى
0026 نصار فلاح هادى العجمى
0027 عبد العزيز خليفه عبيد الشمرى
0028 طلال عبد الله ناصر الشمرى
0029 مشعل انس احمد الحمود
0030 عبد العزيز زاحم فواز العنزى
0031 محمد مشعل ابراهيم الخليفى
0032 عبد الله بدر ناصر السعيد
0033 انس خالد حمود المقهوى
0034 فيصل حميد عبد المجيد بو ربيع
0035 حمد سليمان سالم الوهيب
0036 فيصل نافع سالم الرشيدى
0037 احمد فاضل حمدان الديحانى
0038 قيس خالد حمود المقهوى
0039 يوسف فيصل احمد الرشيد
0040 فهد على احمد الصقر
0041 حسين على جاسم اللنقاوى
0042 احمد عبد العزيز سعود الانصاري
0043 طلال مطلق غنيم جافور
0044 مسلم سعد زبن الصانع
0045 ناصر منصور متعب الشمري
0046 محمد زايد عبيد العنزى
0047 محمود طارق عباس
0048 عبدالله عبدالرحمن عثمان سعيد
0049 حمد حمود حمد الرومى
0050 عيسى عبدالله عيسى النوفل
0051 محمد مطيران رمضان الحربى
0052 احمد فالح حسن الحربى
0053 عذبى خالد عيد العنزى
0054 مبارك محمد مبارك
0055 فيصل غازى محسن العنزى
0056 طلال مشارى عباس العتيبى
0057 هادى مناع عيد الظفيرى
0058 محمد نبيل احمد محمد
0059 احمد انس احمد الحمود
0060 خالد جمال هابس السويفان
0061 احمد قاسم على مراد
0062 عبدالعزيز يعقوب على العثمان
0063 مشعل وليد خالد الياقوت
0064 باقر مهدى باقر خريبط
0065 محمد الاسيمر جحيش العازمى
0066 احمد على محمد العنزى
0067 احمد زامل على العنزى
0068 احمد محمد احمد على
0069 عبدالله هاشم على على
0070 عمر نبهان ابراهيم النبهان
0071 دعيج خليفه طليحان الشمرى
0072 صالح عوض صالح المطيرى
0073 عبدالله بشير مجيد عيفان
0074 حميدي فلاح الحميدي العجمي
0075 محمد عبد الرزاق محمد بن عوض
0076 محمد ضحيان حواج العازمى
0077 فهد زبن تريحيب الهاجرى
0078 عبد الله محمد عبد الله الفلاح
0079 عاتق صالح مرزوق الرشيدى
0080 عبد الرزاق سليمان يعقوب البطى
0081 بدر عصام ابراهيم التركيت
0082 عيسى رشيد فلاح الصليلي
0083 عبد الله مطلق عبد الرحمن الدفيليج
0084 محمد عبد الرحمن خليل المنصوري
0085 عبدالعزيز تركى عبدالرحمن الشريف
0086 عبد العزيز عبد الله عيد
0087 عبد الرحمن بدر سيف المطيري
0088 محمد جمعان نافل العازمى
0089 فهد سعد صنهات شرار المطيري
0090 يوسف بندر صنت الخالدي
0091 محمد عدنان محمد الحمد
0092 غربى عويد جحيش العازمى
0093 خليفه دعيج خليفه الجرى
0094 مشعل محمد هديرس العنزي
0095 محمد صالح محمد الفودرى
0096 سليمان على سليمان الخالدى
0097 عبد الرحمن فيصل فرحان الهاجري
0098 عادل عايد صياح العنزى
0099 احمد معوض دليم الرشيدى
0100 محمد خضير محمد الحربى
0101 مشعل عبدالله علي القطان
0102 سعود دلى علوان العنزى
0103 احمد زيد حماد العلاطى
0104 جراح عماد جعفر الحمدان
0105 حمد مسير فرج العنزى
0106 نهار فهاد نهار العجمى
0107 عبد الرحمن عيسى عبد الله احمد عبد الرحمن
0108 فيصل عبد العزيز حمد عبد الكريم
0109 عبدالله فهد نايف محمد الرشيدي
0110 محمد مرزوق عوض الحربى
0111 ماجد مزعل زبن عماش الشمرى
0112 طالب محمد طالب البلوشى
0113 سعود فيصل سعود السعيد
0114 عيسى محمود احمد محمود
0115 عبدالرحمن حمدان هدمول العدوانى
0116 احمد خالد محمد الحداد
0117 عبد الله على عبدالله محمد الصايغ
0118 محمد احمد محمد عبد الرحيم
0119 عيسى يوسف مصطفى الكندري
0120 يوسف على عبد الله العبد الله
0121 فيصل ضاحي عوده الفضلي
0122 أحمد عيد سمير صليهم الهاجري
0123 مضحى حواج العازمى
0124 صالح احمد صالح محمد الهاشل
0125 مشعل مفرح سعود باني
0126 نواف عبد الله مرزوق شيتان
0127 حمد عبدالرزاق احمد القبندي
0128 محمد عبدالله برغش القحطاني
0129 عبد الكريم محمد عبد الكريم المعراج
0130 فهد خالد ناصر العتيبى
0131 عبد الله ابراهيم عبد الله العجيل
0132 ضاحي عيد ضاحي ساير
0133 يوسف على حسن الفارس
0134 صالح محمد عبد الله الشهاب
0135 عادل خالد غانم الظفيري
0136 احمد منيف ناهس المطيرى
0137 جاسم هاني أحمد الحريجي
0138 عبدالله عادل سعيد نايف
0139 سعود يحيى مهنا الرشيدى
0140 عبد الله هليل هلال الحربى
0141 فهد جفين جهز المطيرى
0142 قتيبه فيصل سالم الصقلاوى
0143 مشعل طلال هلال الرومي العجمي
0144 خالد صالح مطلق الهاجري
0145 فهد هزاع عجرم الصليلى
0146 فهد محمد عيد الشمرى
0147 عبد الرحمن جريس عسكر عقيل عسكر
0148 عبد الله محمد فلاح الجماز
0149 بادي ضاحي عوده الفضلي
0150 محمد سليمان جاسم الزايد
0151 ابراهيم محمود ابراهيم محمد
0152 حبيب امير سالم امير غلوم
0153 احمد ثامر غالى العنزى
0154 متعب عبيد صقر الديحانى
0155 مشارى محمد الاسود البذالى
0156 انس عوض مشحن العنزى
0157 خالد محمد مناحي ال بريك
0158 سالم نخيلان ابراهيم النخيلان
0159 جراح حربى غازى الحربى
0160 نواف عامر سعيد اليافعي
0161 فهد على عبد الله الفهد
0162 خا لد مناحي ضبعان الظفيري
0163 نايف فهد عبد الرحمن الغيص
0164 بدر عبدالحميد
0165 محمد مخلد بكر الديحانى
0166 سعد مطلق صفران الرشيدى
0167 محمد نابى شايع عدهان الرشيدي
0168 جاسم ياسر جاسم النجار
0169 يعقوب مساعد يعقوب البعيجان
0170 عبدالله شجاع غازي المطيرى
0171 محمد واصل على المطيرى
0172 جاسم محمد خالد التوره
0173 عامر عبيد مجبل عبدون
0174 فهد محمد جاسم العنزى
0175 خالد احمد ابراهيم الغريب
0176 فهاد محمد فهاد العجمى
0177 حسين شقران جسار السبيعي
0178 عايد عويد شملان السليمانى
0179 فايز عبد الله فهد ابو عجيم
0180 فهد كاسب محمد الخالدى
0181 عيسى ناصر مرزوق رقدان
0182 سيف يوسف عبد الله القطان
0183 نايف محمد سحبان الرشيدى
0184 بشار فيصل عبد الرحمن العمر
0185 حمود محرى عليان البذالى
0186 عبد الرحمن فيصل سعد العصفور
0187 حمود غنيم نطلان الرشيدى
0188 وليد خالد عبدالله الحسينان
0189 مبارك محمد عبدالوهاب محمود عبدالرزاق
0190 ماجد قضيان دعدوش الهاجري
0191 حمد فايز محمد بوحمد
0192 لافى حمدان محمد اللافى
0193 حمد عبد اللطيف حمد النامى
0194 جراح عبد الله حمد اليحيى
0195 سليمان احمد صالح الطوارى
0196 شملان مطر نملان الرويعى
0197 عبد الله محمد شباب السبيعى
0198 بدر محمد جعفر حمودى
0199 عبدالله احمد عبد المحسن الماجد
0200 حمد عبد العزيز حمد الحميدى
0201 ثامر صالح احمد الاثري
0202 عبد الرحمن عماش عايض الرشيدى
0203 علي خالد مرضي العازمي
0204 عذبى على ابراهيم السويلم
0205 عيد طرقى فرحان الظفيرى
0206 عبد الله مزيد محمد الحسينى
0207 عبد السلام رخيص زعل العنزي
0208 حمود ابراهيم احمد الخليفى
0209 راشد على عبد الله الشطى
0210 جاسم محمد ضحوى الظفيرى
0211 حسين حميد على البلوشى
0212 سلطان مزيد محمد الحسينى
0213 مشعل حمد خضير العنترى
0214 انس احمد عبد اللطيف العصفور
0215 سالم عبد الله حمود الحربى
0216 احمد مرزوق عوض الحربى
0217 فواز داود سليمان الحوطى
0218 عبد الله صباح طعمه الخالدى
0219 فلاح ندى فلاح المطيري
0220 نواف عيسى عبد الله الفرج
0221 نايف دخيل نايف الشمرى
0222 فيصل غازى خلف المطيرى
0223 ميثم حامد محمود تقى
0224 مطلق سعود مخلف الشمرى
0225 مشعل نجم عبد الله الحمدان
0226 ماجد حجاج عبد الله الرشيدى
0227 ناصر بدر عبد اللطيف اليعقوب
0228 فيصل عقيل حاكم المهيني الشمري
0229 محمد عبد العزيز صباح الفضلى
0230 ساير راضى ساير الظفيرى
0231 محمود جمال على الصديقى
0232 عبد العزيز حسين محمد حسين
0233 فهد غنيم مطيران السعيدى
0234 حمد عبد الرحمن حمد السهيل
0235 حسن عيسى عبد الله الانصارى
0236 عبدالوهاب جاسم محمد الكندرى
0237 عبدالعزيز جمال عبدالله السيد عمر
0238 صالح عبد الله عامر العجمى
0239 بندر ملفى زايد الديحانى
0240 فيصل شافى مطلق الحربى
0241 ثنيان فرحان مريهج شخيب
0242 احمد خالد محمد المطيرى
0243 عبد الله محمد على الرميح
0244 طلال فاضل احمد حسين
0245 عمر شاهر سلمان العنزى
0246 ثامر عادل ثامر الميان
0247 مساعد عبد العزيز احمد الهولان
0248 يوسف احمد محمود المسلم
0249 على سعود مطر المطيرى
0250 فايز عيد لهيميد الفليج
0251 فواز سعدون محمد السعدون
0252 فهد فيصل عبدالله مزيعل
0253 حسين محمد حسن الشمرى
0254 محمد خميس خليفه الهرشانى
0255 محمد مبارك شلاش الحجرف
0256 سند بدر نهار المطيرى
0257 عبد الله راضى زيد الزعبى
0258 احمد عبد الله محمد المطيرى
0259 حسن عبدالله محمد الخباز
0260 محمد جمال عبدالله العمران
0261 ابراهيم عبد الرحمن على الخليفى
0262 عبد الله ناصر مجبل المطيرى
0263 جاسم ابراهيم عبد المحسن العواد
0264 عبدالرحمن هديني علي الظفيري
0265 عبد الله مجبل غضيان العازمى
0266 عمر ناصر ابراهيم المريخى
0267 مساعد محمد جاسم الحقان
0268 سليمان محمد عبد الله الجلاهمه
0269 محمد فايز عايض الديحانى
0270 فهد عبدالله فهيد العجمي
0271 بدر خليفه عبد العزيز البيشى
0272 فهد هزاع ملوح العنزى
0273 عبدالله عبدالعزيز احمد القبندى
0274 عبدالعزيز محمد مطلق المطيرى
0275 عبدالعزيز يوسف حاجيه محمد شمساه
0276 فهد فايز عايض سبلان
0277 حمد فراج عويد قنيفذ الصليلى
0278 مرزوق مناحى مرزوق العتيبى
0279 سلطان عجيل سلطان الطوق
0280 فيصل عيد علي المطيرى
0281 عبدالرحمن جاسم محمد عبدالله
0282 محمد متعب سعد الشمري
0283 فهد عجيل حداد الشمرى
0284 محمد سليم ابراهيم السليم
0285 عبد الرحمن سعد عبد الوهاب الصالح
0286 عبد المحسن طلال سماح الرشيدى
0287 جاسم فيصل جاسم العتيبى
0288 سعود خليل ابراهيم الظفيرى
0289 خالد صالح بادي الرشيدي
0290 فهد حمود مخلف العنزى
0291 فواز محمد عبدالله حسين الكندري
0292 عبد الله مرزوق مجيد الضفيري
0293 عبد الله محمد نهار العجمى
0294 حمد عامر هادي السعيدي
0295 ياسر يوسف عبد النبي علي
0296 عبدالله محمد غلام الكندري
0297 عبدالرحمن محمد عوض المطيرى
0298 سعد ثلاب حمود الهاجري
0299 جراح عبد الله عبد الواحد الفيلكاوي
0300 فهد صالح افنيطل البحا
0301 عبد الله سالم مبارك المازر
0302 سعد فرج خرصان العجمي
0303 عبد العزيز طاهر صالح ابو دهام
0304 طارق على فرحان الهاجرى
0305 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزيد
0306 نايف فايز رخيص الفضلي
0307 ناصر حمود ذايب المطيرى
0308 عبد الله عبد العزيز عطا الله قبلان
0309 سعود عبدالله سعود الجاسم
0310 بدر محمد على احمد
0311 صادق احمد غلوم قاسم
0312 عذبي سعود محمد المطيري
0313 احمد سعد دغمى الرشيدى
0314 فهد سليم مطلق الصانع
0315 طلال مرزوق ارفاده العنزي
0316 محمد غازي هادي السعيدي