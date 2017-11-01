أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الاسكاني الدفعة السادسة من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017

والتي تشتمل على (316) قسيمة بمساحة400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ : 2013/1/27

وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً

يومي الخميس و الأحد 2017/11/2 2017/11/5 -

توزيع بطاقات القرعة

ثانياً

يوم الأثنين 2017 / 11 /6

توزيع بطاقات الاحتياط

ثالثاً

يوم الاربعاء 2017 / 11 /8

لإجراء عملية القرعة



وطالبت السكنية المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة و المدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة ( ( 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

وأخطرت السكنية أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص، كما طالبت المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الأثنين الموافق 2017 / 11 / 6 مصطحبين معهم قرار التخصيص و البطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه ،وتهيب المؤسسة بالإخوة المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

الأسماء:

0001 فارس مناحى سعود المطيري

0002 عقيل احمد حسن عبدالله

0003 عبدالله زاكى مسدح العنزى

0004 فوءاد مجبل زيد الصانع

0005 فهد حمد مضحي كميخ الرشيدي

0006 خالد خليل عيسى بوحمره

0007 ابراهيم محمد ابراهيم المفرج

0008 عبدالجليل مطر هلال الشمري

0009 جابر محمد صغير العازمى

0010 احمد طعمه حمود الشمرى

0011 نايف مطير راشد وعلان

0012 نواف سمير حسني بيدس

0013 احمد محمد ناصر العبد العالى

0014 ابراهيم فهد صلبى شتيوي

0015 يوسف يعقوب يوسف طالب

0016 حسن محمد عبدالله العنزي

0017 ناصر صاحب سيد حسن بهبهانى

0018 احمد سعود حمد السبيعى

0019 حامد عبدالله فلاح المسيلم الرشيدي

0020 ناصر محمد سعيد الرخيمى

0021 حسن ابراهيم محمد ابراهيم

0022 وليد خالد سليمان العجيري

0023 مساعد فهد رحيم المطيرى

0024 يوسف مساعد سالم العبد الجادر

0025 مانع مطرود دواى الشمرى

0026 نصار فلاح هادى العجمى

0027 عبد العزيز خليفه عبيد الشمرى

0028 طلال عبد الله ناصر الشمرى

0029 مشعل انس احمد الحمود

0030 عبد العزيز زاحم فواز العنزى

0031 محمد مشعل ابراهيم الخليفى

0032 عبد الله بدر ناصر السعيد

0033 انس خالد حمود المقهوى

0034 فيصل حميد عبد المجيد بو ربيع

0035 حمد سليمان سالم الوهيب

0036 فيصل نافع سالم الرشيدى

0037 احمد فاضل حمدان الديحانى

0038 قيس خالد حمود المقهوى

0039 يوسف فيصل احمد الرشيد

0040 فهد على احمد الصقر

0041 حسين على جاسم اللنقاوى

0042 احمد عبد العزيز سعود الانصاري

0043 طلال مطلق غنيم جافور

0044 مسلم سعد زبن الصانع

0045 ناصر منصور متعب الشمري

0046 محمد زايد عبيد العنزى

0047 محمود طارق عباس

0048 عبدالله عبدالرحمن عثمان سعيد

0049 حمد حمود حمد الرومى

0050 عيسى عبدالله عيسى النوفل

0051 محمد مطيران رمضان الحربى

0052 احمد فالح حسن الحربى

0053 عذبى خالد عيد العنزى

0054 مبارك محمد مبارك

0055 فيصل غازى محسن العنزى

0056 طلال مشارى عباس العتيبى

0057 هادى مناع عيد الظفيرى

0058 محمد نبيل احمد محمد

0059 احمد انس احمد الحمود

0060 خالد جمال هابس السويفان

0061 احمد قاسم على مراد

0062 عبدالعزيز يعقوب على العثمان

0063 مشعل وليد خالد الياقوت

0064 باقر مهدى باقر خريبط

0065 محمد الاسيمر جحيش العازمى

0066 احمد على محمد العنزى

0067 احمد زامل على العنزى

0068 احمد محمد احمد على

0069 عبدالله هاشم على على

0070 عمر نبهان ابراهيم النبهان

0071 دعيج خليفه طليحان الشمرى

0072 صالح عوض صالح المطيرى

0073 عبدالله بشير مجيد عيفان

0074 حميدي فلاح الحميدي العجمي

0075 محمد عبد الرزاق محمد بن عوض

0076 محمد ضحيان حواج العازمى

0077 فهد زبن تريحيب الهاجرى

0078 عبد الله محمد عبد الله الفلاح

0079 عاتق صالح مرزوق الرشيدى

0080 عبد الرزاق سليمان يعقوب البطى

0081 بدر عصام ابراهيم التركيت

0082 عيسى رشيد فلاح الصليلي

0083 عبد الله مطلق عبد الرحمن الدفيليج

0084 محمد عبد الرحمن خليل المنصوري

0085 عبدالعزيز تركى عبدالرحمن الشريف

0086 عبد العزيز عبد الله عيد

0087 عبد الرحمن بدر سيف المطيري

0088 محمد جمعان نافل العازمى

0089 فهد سعد صنهات شرار المطيري

0090 يوسف بندر صنت الخالدي

0091 محمد عدنان محمد الحمد

0092 غربى عويد جحيش العازمى

0093 خليفه دعيج خليفه الجرى

0094 مشعل محمد هديرس العنزي

0095 محمد صالح محمد الفودرى

0096 سليمان على سليمان الخالدى

0097 عبد الرحمن فيصل فرحان الهاجري

0098 عادل عايد صياح العنزى

0099 احمد معوض دليم الرشيدى

0100 محمد خضير محمد الحربى

0101 مشعل عبدالله علي القطان

0102 سعود دلى علوان العنزى

0103 احمد زيد حماد العلاطى

0104 جراح عماد جعفر الحمدان

0105 حمد مسير فرج العنزى

0106 نهار فهاد نهار العجمى

0107 عبد الرحمن عيسى عبد الله احمد عبد الرحمن

0108 فيصل عبد العزيز حمد عبد الكريم

0109 عبدالله فهد نايف محمد الرشيدي

0110 محمد مرزوق عوض الحربى

0111 ماجد مزعل زبن عماش الشمرى

0112 طالب محمد طالب البلوشى

0113 سعود فيصل سعود السعيد

0114 عيسى محمود احمد محمود

0115 عبدالرحمن حمدان هدمول العدوانى

0116 احمد خالد محمد الحداد

0117 عبد الله على عبدالله محمد الصايغ

0118 محمد احمد محمد عبد الرحيم

0119 عيسى يوسف مصطفى الكندري

0120 يوسف على عبد الله العبد الله

0121 فيصل ضاحي عوده الفضلي

0122 أحمد عيد سمير صليهم الهاجري

0123 مضحى حواج العازمى

0124 صالح احمد صالح محمد الهاشل

0125 مشعل مفرح سعود باني

0126 نواف عبد الله مرزوق شيتان

0127 حمد عبدالرزاق احمد القبندي

0128 محمد عبدالله برغش القحطاني

0129 عبد الكريم محمد عبد الكريم المعراج

0130 فهد خالد ناصر العتيبى

0131 عبد الله ابراهيم عبد الله العجيل

0132 ضاحي عيد ضاحي ساير

0133 يوسف على حسن الفارس

0134 صالح محمد عبد الله الشهاب

0135 عادل خالد غانم الظفيري

0136 احمد منيف ناهس المطيرى

0137 جاسم هاني أحمد الحريجي

0138 عبدالله عادل سعيد نايف

0139 سعود يحيى مهنا الرشيدى

0140 عبد الله هليل هلال الحربى

0141 فهد جفين جهز المطيرى

0142 قتيبه فيصل سالم الصقلاوى

0143 مشعل طلال هلال الرومي العجمي

0144 خالد صالح مطلق الهاجري

0145 فهد هزاع عجرم الصليلى

0146 فهد محمد عيد الشمرى

0147 عبد الرحمن جريس عسكر عقيل عسكر

0148 عبد الله محمد فلاح الجماز

0149 بادي ضاحي عوده الفضلي

0150 محمد سليمان جاسم الزايد

0151 ابراهيم محمود ابراهيم محمد

0152 حبيب امير سالم امير غلوم

0153 احمد ثامر غالى العنزى

0154 متعب عبيد صقر الديحانى

0155 مشارى محمد الاسود البذالى

0156 انس عوض مشحن العنزى

0157 خالد محمد مناحي ال بريك

0158 سالم نخيلان ابراهيم النخيلان

0159 جراح حربى غازى الحربى

0160 نواف عامر سعيد اليافعي

0161 فهد على عبد الله الفهد

0162 خا لد مناحي ضبعان الظفيري

0163 نايف فهد عبد الرحمن الغيص

0164 بدر عبدالحميد

0165 محمد مخلد بكر الديحانى

0166 سعد مطلق صفران الرشيدى

0167 محمد نابى شايع عدهان الرشيدي

0168 جاسم ياسر جاسم النجار

0169 يعقوب مساعد يعقوب البعيجان

0170 عبدالله شجاع غازي المطيرى

0171 محمد واصل على المطيرى

0172 جاسم محمد خالد التوره

0173 عامر عبيد مجبل عبدون

0174 فهد محمد جاسم العنزى

0175 خالد احمد ابراهيم الغريب

0176 فهاد محمد فهاد العجمى

0177 حسين شقران جسار السبيعي

0178 عايد عويد شملان السليمانى

0179 فايز عبد الله فهد ابو عجيم

0180 فهد كاسب محمد الخالدى

0181 عيسى ناصر مرزوق رقدان

0182 سيف يوسف عبد الله القطان

0183 نايف محمد سحبان الرشيدى

0184 بشار فيصل عبد الرحمن العمر

0185 حمود محرى عليان البذالى

0186 عبد الرحمن فيصل سعد العصفور

0187 حمود غنيم نطلان الرشيدى

0188 وليد خالد عبدالله الحسينان

0189 مبارك محمد عبدالوهاب محمود عبدالرزاق

0190 ماجد قضيان دعدوش الهاجري

0191 حمد فايز محمد بوحمد

0192 لافى حمدان محمد اللافى

0193 حمد عبد اللطيف حمد النامى

0194 جراح عبد الله حمد اليحيى

0195 سليمان احمد صالح الطوارى

0196 شملان مطر نملان الرويعى

0197 عبد الله محمد شباب السبيعى

0198 بدر محمد جعفر حمودى

0199 عبدالله احمد عبد المحسن الماجد

0200 حمد عبد العزيز حمد الحميدى

0201 ثامر صالح احمد الاثري

0202 عبد الرحمن عماش عايض الرشيدى

0203 علي خالد مرضي العازمي

0204 عذبى على ابراهيم السويلم

0205 عيد طرقى فرحان الظفيرى

0206 عبد الله مزيد محمد الحسينى

0207 عبد السلام رخيص زعل العنزي

0208 حمود ابراهيم احمد الخليفى

0209 راشد على عبد الله الشطى

0210 جاسم محمد ضحوى الظفيرى

0211 حسين حميد على البلوشى

0212 سلطان مزيد محمد الحسينى

0213 مشعل حمد خضير العنترى

0214 انس احمد عبد اللطيف العصفور

0215 سالم عبد الله حمود الحربى

0216 احمد مرزوق عوض الحربى

0217 فواز داود سليمان الحوطى

0218 عبد الله صباح طعمه الخالدى

0219 فلاح ندى فلاح المطيري

0220 نواف عيسى عبد الله الفرج

0221 نايف دخيل نايف الشمرى

0222 فيصل غازى خلف المطيرى

0223 ميثم حامد محمود تقى

0224 مطلق سعود مخلف الشمرى

0225 مشعل نجم عبد الله الحمدان

0226 ماجد حجاج عبد الله الرشيدى

0227 ناصر بدر عبد اللطيف اليعقوب

0228 فيصل عقيل حاكم المهيني الشمري

0229 محمد عبد العزيز صباح الفضلى

0230 ساير راضى ساير الظفيرى

0231 محمود جمال على الصديقى

0232 عبد العزيز حسين محمد حسين

0233 فهد غنيم مطيران السعيدى

0234 حمد عبد الرحمن حمد السهيل

0235 حسن عيسى عبد الله الانصارى

0236 عبدالوهاب جاسم محمد الكندرى

0237 عبدالعزيز جمال عبدالله السيد عمر

0238 صالح عبد الله عامر العجمى

0239 بندر ملفى زايد الديحانى

0240 فيصل شافى مطلق الحربى

0241 ثنيان فرحان مريهج شخيب

0242 احمد خالد محمد المطيرى

0243 عبد الله محمد على الرميح

0244 طلال فاضل احمد حسين

0245 عمر شاهر سلمان العنزى

0246 ثامر عادل ثامر الميان

0247 مساعد عبد العزيز احمد الهولان

0248 يوسف احمد محمود المسلم

0249 على سعود مطر المطيرى

0250 فايز عيد لهيميد الفليج

0251 فواز سعدون محمد السعدون

0252 فهد فيصل عبدالله مزيعل

0253 حسين محمد حسن الشمرى

0254 محمد خميس خليفه الهرشانى

0255 محمد مبارك شلاش الحجرف

0256 سند بدر نهار المطيرى

0257 عبد الله راضى زيد الزعبى

0258 احمد عبد الله محمد المطيرى

0259 حسن عبدالله محمد الخباز

0260 محمد جمال عبدالله العمران

0261 ابراهيم عبد الرحمن على الخليفى

0262 عبد الله ناصر مجبل المطيرى

0263 جاسم ابراهيم عبد المحسن العواد

0264 عبدالرحمن هديني علي الظفيري

0265 عبد الله مجبل غضيان العازمى

0266 عمر ناصر ابراهيم المريخى

0267 مساعد محمد جاسم الحقان

0268 سليمان محمد عبد الله الجلاهمه

0269 محمد فايز عايض الديحانى

0270 فهد عبدالله فهيد العجمي

0271 بدر خليفه عبد العزيز البيشى

0272 فهد هزاع ملوح العنزى

0273 عبدالله عبدالعزيز احمد القبندى

0274 عبدالعزيز محمد مطلق المطيرى

0275 عبدالعزيز يوسف حاجيه محمد شمساه

0276 فهد فايز عايض سبلان

0277 حمد فراج عويد قنيفذ الصليلى

0278 مرزوق مناحى مرزوق العتيبى

0279 سلطان عجيل سلطان الطوق

0280 فيصل عيد علي المطيرى

0281 عبدالرحمن جاسم محمد عبدالله

0282 محمد متعب سعد الشمري

0283 فهد عجيل حداد الشمرى

0284 محمد سليم ابراهيم السليم

0285 عبد الرحمن سعد عبد الوهاب الصالح

0286 عبد المحسن طلال سماح الرشيدى

0287 جاسم فيصل جاسم العتيبى

0288 سعود خليل ابراهيم الظفيرى

0289 خالد صالح بادي الرشيدي

0290 فهد حمود مخلف العنزى

0291 فواز محمد عبدالله حسين الكندري

0292 عبد الله مرزوق مجيد الضفيري

0293 عبد الله محمد نهار العجمى

0294 حمد عامر هادي السعيدي

0295 ياسر يوسف عبد النبي علي

0296 عبدالله محمد غلام الكندري

0297 عبدالرحمن محمد عوض المطيرى

0298 سعد ثلاب حمود الهاجري

0299 جراح عبد الله عبد الواحد الفيلكاوي

0300 فهد صالح افنيطل البحا

0301 عبد الله سالم مبارك المازر

0302 سعد فرج خرصان العجمي

0303 عبد العزيز طاهر صالح ابو دهام

0304 طارق على فرحان الهاجرى

0305 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزيد

0306 نايف فايز رخيص الفضلي

0307 ناصر حمود ذايب المطيرى

0308 عبد الله عبد العزيز عطا الله قبلان

0309 سعود عبدالله سعود الجاسم

0310 بدر محمد على احمد

0311 صادق احمد غلوم قاسم

0312 عذبي سعود محمد المطيري

0313 احمد سعد دغمى الرشيدى

0314 فهد سليم مطلق الصانع

0315 طلال مرزوق ارفاده العنزي

0316 محمد غازي هادي السعيدي