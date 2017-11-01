جسر جابر يعتبر أطول الجسور البحرية بـ ٦ حارات في العالم وتم إنجاز ما يقرب من 80% منه

عند الانتهاء من جسر جابر سيمكننا التمتع ببانوراما مثيرة لمدينة الكويت أثناء القيادة بطول 36 كيلو مترا

أسامة أبو السعود

قال سفير كوريا الجنوبية يو يونتشول إن بلاده تقدر تقديرا عاليا الدور الرائد الذي لعبته الحكومة الكويتية في المنطقة وفي العالم أيضا، مشيرا إلى أن كوريا تؤيد تماما جهود الوساطة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية، لافتا إلى ان الكويت يحق لها أن تصبح عضوا في مجلس الأمن الدولي للحفاظ على السلام والأمن في العالم.

وأكد سفير كوريا الجنوبية خلال كلمة بمناسبة العيد الوطني لبلاده وعيد القوات المسلحة الذي أقيم مساء امس الأول بفندق الجميرا بحضور وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع وجمع كبير من السفراء والديبلوماسيين والمواطنين أنهم يقدرون عاليا تنفيذ الحكومة الكويتية لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، مضيفا: «صديق في حاجة لصديق، والكويت هي صديقنا في الواقع».

ولفت إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثامنة والثلاثين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وكوريا الجنوبية، مبينا أنه كان هناك تبادل فعال جدا للزيارات من كبار المسؤولين في كل بلد العام الماضي، حيث زار وزير البناء في بلاده الكويت خلال مارس، بينما قام وزير الصحة الكويتي بزيارة كوريا في أبريل، كما عقد حوار السياسة بين كوريا والكويت في سيئول خلال مارس.

وقال: «لقد كتبنا هذا العام فصلا آخر في تاريخ علاقاتنا الثنائية بمعنى أنه لأول مرة في تاريخ علاقاتنا الثنائية زار رئيس الجمعية الوطنية الكورية الكويت في أبريل، وزارت سفن البحرية الكورية الكويت قبل أسبوعين فقط»، مضيفا «لقد حددت هاتان الزيارتان الأوليتان أفقا جديدا لتعاوننا في المجالين البرلماني والعسكري، مما عزز علاقاتنا الثنائية إلى مستوى جديد».

وأشار السفير الكوري الجنوبي إلى مساهمات الشركات الكورية أيضا في تنمية الكويت من خلال تحقيق رؤية الكويت 2035 لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومنها جسر جابر باعتباره واحدا من المشاريع الرمزية، الذي سيربط بين مدينتي الكويت والصبية، وعلاوة على ذلك جزيرة بوبيان بطول 36 كم.

وأضاف يو يونتشول أن هذا الجسر يعتبر أطول الجسور البحرية بست حارات في العالم، وأيضا في التقدم، واستكمال ما يقرب من 80% من العملية بالكامل.

لذلك، عند الانتهاء في نهاية العام المقبل، يمكنك التمتع ببانوراما مدينة الكويت أثناء القيادة على جسر جابر، والتي ستكون مثيرة للغاية.

وأشار إلى مشاريع هامة أخرى، منها مشروع المدينة الذكية في مدينة جنوب سعد العبدالله الواقعة بالقرب من مطار الكويت الدولي، موضحا أن هذا المشروع الذي تم إبرام عقده العام الماضي وهو الآن في المرحلة الأولى من الخطة الرئيسية، وهو الأول من نوعه في الكويت.

وفي ختام الحفل قام السفير الكوري الجنوبي يو يونتشو بدعوة الوزير م.عبدالرحمن المطوع بالتقاط صور تذكارية مع سيارتي Kia وهيونداي الكوريتين.