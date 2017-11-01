عائلة بومبارك عائلة كويتية من الطبقة المتوسطة وتتكون من رب الأسرة، بومبارك وهو في الرابعة والستين من العمر، متقاعد ولديه زوجة تصغره بسبعة عشر عاما، وابنان وثلاث بنات جميعهم متزوجون ولديهم أبناء. يسكن بومبارك وزوجته وابناه وعائلاتهم في منزل واحد حيث تدور حكاياتهم التي لا تنتهي.

بقلم: حنان بدر الرومي





رائحة الدهن العداني الساخن تملأ أجواء المطبخ الداخلي لبيت بومبارك.. الكل منهمك بالأكل.. فعلى الطاولة صفت أطباق مطبق النويبي المزين بحشو البصل المكرمل على الطريقة الكويتية وبجانبها صواني الزبيدي المقلي بالإضافة للدقوس وأجار الطماط وثوم الجبل وتشكيلة المعابيج التي تفننت أم مبارك في إعدادها، ناهيك عن الصحون التي امتلأت بأعواد البصل الأخضر والرويد والجرجير.. تنظر أم مبارك بسعادة لعائلتها وهم يتلذذون بتناول الطعام الذي أعدته بيديها.. ترفع سمكة زبيدي وتضعها بصحن بومبارك.

بو مبارك: عسى رفعتي لمحمد من هالسمك العدل.

أم مبارك: إي رفعتله أهو وعايلته.. مسكين عقب الدوام عندهم حفلة ولده بالمدرسة.

يقضم مبارك الجرجير ويقول: السمك حلاته ما يبطي تنجب وتاكل على طول.

أم مبارك: وهالسمك العدل ما ينشبع منه.

تبلع زوجة مبارك اللقمة ثم تقول: خوش سمك وخوش طبخه.. خالتي تسلم إيدج.

أم مبارك بنبرة فخر: يسلم بدنج بنيتي عليكم بالعافية.

زوجة مبارك: ياليت مبارك تاخذ معاك العيال المرة اليايه يتعلمون الصيد.

مبارك بلا مبالاة: إن شاء الله.

أم مبارك: إي صاجه.. علموا العيال خلهم ينفعون نفسهم وينفعونها بدال اللعب الفاضي.. وصيدكم طري من البحر أحسن من السوق إللي ما ندري عنه طري وإلا مثلج ومذوبين الثلج عنه.

مبارك يتابع والده المشغول بالأكل بطرف عينه ويرد باستخفاف: يصير خير.

أم مبارك: متى بتروحون مرة ثانية علشان تصيدون لنا؟

ينظر مبارك لوالده بهلع خفي فيرد بومبارك بهدوء: إذا كان صاحبك حلو لا تلحسه كله هلال ما يقصر بس الثقل زين.

مبارك: إي يبا كلامك كله حكم.

تشد أم مبارك شفتيها نحو الداخل وهي تنظر لبومبارك وكأنها تخبره بعدم رضاها عما قال.. يتجاهلها بو مبارك ويكمل طعامه.

٭ ٭ ٭

في صالة المعيشة يستلقي بومبارك على الكنبة الشرقية الواسعة.. تدخل أم مبارك الصالة وهي تحمل إناء كبيرا لحلو المانجو وخلفها زوجة مبارك التي تحمل صينية بها أطباق وملاعق.. يقفز أحد الأحفاد ويحمل الطبق من جدته التي تبتسم له بحب.

أم مبارك: بو مبارك تبي حلو والا شاي أول؟





بو مبارك: لا والله صبيلي شاي خليني أعدل راسي وبعدين الحلو.

يدفع مبارك الطاولة الكبيرة نحو والدته ويتسابق الأحفاد في نقل الصواني.

أم مبارك: عفية على الحلوين.. إي يما العيال لازم يساعدون أهلهم الله يحفظكم.

زوجة مبارك بنبرة رجاء: آمين.

تناول أم مبارك الاستكانة لبومبارك.. يعدل بومبارك من جلسته ويبدأ في تقليب السكر.

بومبارك: أقول يوم زوارة البنات أبيچ تشوين لنا الهامورة وسويلنا مطفي شعوم ومحمر ومشخول أبيض وشوية مطبق نويبي مثل مطبق اليوم.

أم مبارك: الشعوم ما تكفينا ولا النويبي.

يحملق بومبارك بحدة باتجاه زوجته، وبغضب يقول: السمك اللي يبته راهي.

أم مبارك بهدوء تام: إي والله راهي وعساك دوم بصحة وقوة بس وزعت على الجيران كل بيت سمكتين.

يقفز بومبارك من مكانه وقد جحظت حدقتي عينيه: ومنو بأمره توزعين؟!

تلحس أم مبارك ملعقة الحلو ثم تقول ببرود: اشفيك؟! خلهم يعرفون إنك حداق شاطر وبيتك ما يقصره شي.

يحمر وجه بومبارك غضبا.. يضع يده داخل جيبه ويصرخ: وباقي السمك.

أم مبارك بهدوء: عطيت البنات كل واحدة حبتين نويبي إلا لطيفة عطيتها نويبي وزبيدي.. وحريم العيال كل واحدة خذت لأهلها شعوم ونويبي.

يستلقى بومبارك على الكنبة ويده اليسرى تمسك قلبه ويصرخ: آي قلبي ذبحتيني.. آخ يا جيبي راح فيها.

يركض مبارك بخوف نحو والده: يبا شفيك.

بومبارك: قلبي.. آه يا قلبي.. آخ يا مخباتي، أمك سردت مخباتى.

ترفع أم مبارك عينيها للسماء بانزعاج وتقول: اشفيك ماني خابرتك بخيل، البحر موجود وخير الله وايد.

يضع بومبارك يده على قلبه ويصرخ: آه يا قلبي.. آه ه ه.

مبارك وقد بلغ به الحنق درجة عالية فيصرخ بدون وعي: يما إنتي حسبالج الحداق سهل ـ يرفع يديه عاليا ويحركهما بقوة ـ الحداق تعب وخسارة.

زوجة مبارك بارتباك واضح: مبارك اشفيك.. وط صوتك.

أم مبارك بغضب: ما سوى علي هالسمك.. خلاص بكلم ولد أخوي عنده طراد كبير ونطلع كلنا معاكم كشته وحداق.

بومبارك بصوت مبحوح وقد غطى العرق وجهه: من اليوم وطالع بحط على الثلاجات قفل والمفتاح عندي.. قلبي.. قلبي.. لحقوني..مخباتي طارت فلوسي.

يمسك مبارك يد والده المرتجفة ويمسح العرق من جبين والده.

مبارك: يبا، أوديك الطبيب؟

بومبارك: ودني بموت أمك ذبحتني.

تضع أم مبارك ذقنها بين الإبهام والسبابة وتقطب حاجبيها وهي تقول: شسالفه؟! ليش قلبه يعوره.. جيبه يعوره وقلبه.. شفيه أهو وولده معصبين!

يمسك مبارك يد والده الذي يتكئ عليه ويخرجان من الغرفة وأم مبارك تنظر لهما وقد قطبت حاجبيها وهي تفكر بإمعان.حزاوي حنان

يوميات

وأهله