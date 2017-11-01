«اكوينوكس» أكثر كروس - أوفر من شفروليه مبيعاً في الولايات المتحدة

طلال بارا

كشفت شفروليه الغانم عن سيارة اكوينوكس 2018 الجديدة كليا وذلك على منصة عرض جذابة ومميزة في الأفنيوز لتكون إضافة مميزة لأسطول سيارات شفروليه الغانم في الكويت.

ويشكل هذا الإطلاق نقطة انعطاف باعتبارها أول حضور وتواجد إقليمي لهذه السيارة، بعد أن حققت السيارة نجاحات متميزة في الأسواق الأخرى منذ إطلاقها لأول مرة في العام 2005.

وتم الكشف عن السيارة الجديدة في الأفنيوز ضمن مشاركتها في أسبوع «اكتشف أمريكا»، بحضور العديد من كبار ممثلي شركة جنرال موتورز، وصناعات الغانم وممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت، إضافة إلى تواجد وسائل الإعلام.

تجربة قيادة مذهلة

وفي تعليقه على طرح السيارة الجديدة في الكويت، قال عبدالله المؤذن المدير العام لمبيعات شفروليه الغانم في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نحن اليوم ندشن لمرحلة تنافسية جديدة، إنه الإصدار الأحدث من اكوينوكس الجديد كليا والذي سيقدم تجربة قيادة مذهلة، ونحن نتوقع له نجاحا منقطع النظير خاصة أنه يعتبر أحد أكثر طرازات شفروليه مبيعا في الولايات المتحدة.

وتابع المؤذن: إن طرح هذه السيارة في الكويت سيوفر خيارات واسعة ضمن فئة الكروس أوفر، هذه الفئة التي حققت نجاحات مهمة في السوق المحلي، مؤخرا قدمنا سيارة تراكس 2017 المعاد تصميمها، وها نحن اليوم نقدم اكوينوكس المتألقة، وسيليها إطلاق الجيل الجديد من سيارة ترافيرس 2018 في وقـــت قريـــب، والتي نتوقع لها إكمال ما بدأتـه من نجاحات.

وختم المؤذن: سيارة شفروليه اكوينوكس 2018 ستوفر للعملاء توازنا مثاليا بين الأداء والكفاءة والميزات العملية والتي ستلبي متطلبات الحياة اليومية لكل الشرائح.

وتأتي هذه السيارة الجديدة بطرازين كل منهما بمحرك توربو، أولهما طراز بمحرك توربو سعة 1.5 ليتر الذي يوفر للسيارة قوة 170 حصانا، والثاني بمحرك توربو سعة 2.0 ليتر بقوة 252 حصانا، علاوة على عزم دوران 352 نيوتن متر وناقل سرعة أوتوماتيكي جديد من جنرال موتورز يتكون من 9 سرعات.

تصميم عصري

ويتماشــــى تصميـــــم اكوينوكس الجديد كليا بلغة شفروليه التصميمية المعاصرة ويتقارب من تصميم سيارة ماليبو الجديدة، أما التصميم الداخلي الجديد كليا فيحتوي على عناصر جمالية وفريدة مثل المقاعد المجهزة بقماش يحاكي نمط قماش الدنيم الذي يجمع بين الأناقة العصرية والمتانة، إضافة إلى توافرها بمقاعد أمامية من الجلد مع خاصية التهوية، ومقعد خلفي جديد قابل للانحناء مجهز بوسائد سفلية مائلة تتيح أرضية تحميل مسطحة لتسهيل عملية التحميل، إضافة إلى سقف بانورامي معزز كهربائيا.

تقنيات الاتصال

وتتضمن تقنيات الاتصال شاشة لنظام المعلومات والترفيه MyLink قياس 7 و8 بوصات، متوافقة مع نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع الميزة الفاعلة لإلغاء الضجيج «قياسية».

استهلاك أقل للوقود

كمــا توفــــر سيـــارة اكوينوكس كفاءة استثنائية في استهــلاك الوقـــود بإمكانية 12.3 كيلومتــرا لليتر الواحد، ما يساعد على القيادة أكثر باستهلاك أقــل، إضافة إلى استخدامهــا أحدث التقنيات في تخفيض وزن السيارة، ما يسهم في زيادة التوازن والكفاءة، اضافة إلى تزويدها بمغالق أيروديناميكية نشطة قياسية لتعزيز اقتصاد الوقود عند القيادة على الطرق السريعة.

خصائص الدفع الرباعي

وتتوافر اكوينوكس 2018 بنظام الدفع الرباعي القابل للتحويـل، مع ميزة فصل هذه الميزة لتعزيز كفاءة الوقود عندما لا تكون هناك حاجة إلى استخدام المحور الخلفي، مع توفير خاصية تحكم السائق بنقل السرعات كخاصية متوافرة في جميع الطرازات.

سلامة معززة

أما مزايا السلامة المعززة والجديدة في سيارة اكوينوكس فتبرز في هيكل أقوى للجسم ومجموعة من الميزات المتقدمة المتوافرة لمساعـــدة السائـق على الحفاظ على السلامة خلال القيادة، والتي تشمل مجموعة دواسة قابلة للطي عند الاصطدام.

وتتضمن هذه المزايا أيضا نظام المساعدة على الركن الخلفي، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع تنبيه مغادرة المسار، ومرايا خارجية مع مصابيح إشارة.

كما تتضمن حزمة ثقة السائق أيضا نظام الفرملة الأمامي الأوتوماتيكي للسرعات المنخفضة، تنبيه الاصطدام الأمامي، نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع تنبيه مغادرة المسار، نظام تحديد مدى السيارة الأمامية، مقعد تنبيه السلامة، نظام الإضاءة Intellibeam